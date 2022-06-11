Пасечник: ряд стран готов признать ЛНР

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Флаг ЛНР в Дамаске Сирии вместо украинского, флаг лнр
ЛНР ведет переговоры о признании республики, сообщил Леонид Пасечник Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

ЛНР ведет переговоры со странами по вопросу признания независимости республики. Ряд государств уже готовы к этому шагу, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Переговоры ведутся, но пусть это пока останется тайной. Да, страны такие есть», — заявил Пасечник в ответ на вопрос о странах, готовых признать ЛНР, передает ТАСС.

Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщало РАПСИ. Российский лидер объяснял, что признание независимости этих территорий было необходимо в условиях агрессии украинских властей.

Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию на Украине. В качестве ее основной цели Путин заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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ЛНР ведет переговоры со странами по вопросу признания независимости республики. Ряд государств уже готовы к этому шагу, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. «Переговоры ведутся, но пусть это пока останется тайной. Да, страны такие есть», — заявил Пасечник в ответ на вопрос о странах, готовых признать ЛНР, передает ТАСС. Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщало РАПСИ. Российский лидер объяснял, что признание независимости этих территорий было необходимо в условиях агрессии украинских властей. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию на Украине. В качестве ее основной цели Путин заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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