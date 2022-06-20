Признание ДНР и ЛНР включили в школьную программу по истории

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Девятиклассники будут изучать признание Донбасса Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

В школьную программу по истории для девятого класса включили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте института стратегии развития образования, учредителем которого является Минпросвещения РФ.

Признание Россией ДНР и ЛНР находится в разделе «возрождение страны с 2000-х годов». Также в школьной программе будет вхождение Крыма в состав России. Примерную рабочую программу основного общего образования учебного модуля «Введение в новейшую историю России» одобрили в федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщают «Дни.ру».

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В школьную программу по истории для девятого класса включили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте института стратегии развития образования, учредителем которого является Минпросвещения РФ. Признание Россией ДНР и ЛНР находится в разделе «возрождение страны с 2000-х годов». Также в школьной программе будет вхождение Крыма в состав России. Примерную рабочую программу основного общего образования учебного модуля «Введение в новейшую историю России» одобрили в федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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