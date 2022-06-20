Признание ДНР и ЛНР включили в школьную программу по истории

20 июня 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Девятиклассники будут изучать признание Донбасса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР В школьную программу по истории для девятого класса включили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте института стратегии развития образования, учредителем которого является Минпросвещения РФ. Признание Россией ДНР и ЛНР находится в разделе «возрождение страны с 2000-х годов». Также в школьной программе будет вхождение Крыма в состав России. Примерную рабочую программу основного общего образования учебного модуля «Введение в новейшую историю России» одобрили в федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщают «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В школьную программу по истории для девятого класса включили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте института стратегии развития образования, учредителем которого является Минпросвещения РФ. Признание Россией ДНР и ЛНР находится в разделе «возрождение страны с 2000-х годов». Также в школьной программе будет вхождение Крыма в состав России. Примерную рабочую программу основного общего образования учебного модуля «Введение в новейшую историю России» одобрили в федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщают «Дни.ру».