Тезка сына полпреда Якушева открыл новый бизнес в Тюмени

06 сентября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Компания «Инвест-групп» занимается вложениями в ценные бумаги и кредитами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмен Павел Якушев, полный тезка сына уральского полпреда Владимира Якушева, стал совладельцем финансовой компании «Инвест-групп» в Тюмени. Информация об этом содержится в сервисе «СБИС». «ООО „Инвест-групп“. Зарегистрирована 02.09.2022 г. Уставный капитал — 100 тысяч рублей. Владельцы: Якушев Павел Владимирович — 70%, Самкаев Игорь Мирвахисович — 30%», — значится в информации о предприятии. Согласно документации «Инвест-групп» занимается финансовой деятельностью. В частности, предоставлением займов и вложениями в ценные бумаги. По данным «СБИС», Павел Якушев является учредителем еще трех юрлиц. Ему принадлежит 100% финансовой компании «Сибальянс», 50% финансовой компании «Центр стратегического развития» (второй владелец — член Совфеда РФ от Тюменской области Дмитрий Горицкий) и 60% предприятия «Интеррастройгрупп», специализирующегося на купле-продаже жилых и нежилых зданий.

Бизнесмен Павел Якушев, полный тезка сына уральского полпреда Владимира Якушева, стал совладельцем финансовой компании «Инвест-групп» в Тюмени. Информация об этом содержится в сервисе «СБИС». «ООО „Инвест-групп“. Зарегистрирована 02.09.2022 г. Уставный капитал — 100 тысяч рублей. Владельцы: Якушев Павел Владимирович — 70%, Самкаев Игорь Мирвахисович — 30%», — значится в информации о предприятии. Согласно документации «Инвест-групп» занимается финансовой деятельностью. В частности, предоставлением займов и вложениями в ценные бумаги. По данным «СБИС», Павел Якушев является учредителем еще трех юрлиц. Ему принадлежит 100% финансовой компании «Сибальянс», 50% финансовой компании «Центр стратегического развития» (второй владелец — член Совфеда РФ от Тюменской области Дмитрий Горицкий) и 60% предприятия «Интеррастройгрупп», специализирующегося на купле-продаже жилых и нежилых зданий.