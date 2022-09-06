Тезка сына полпреда Якушева открыл новый бизнес в Тюмени

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Компания «Инвест-групп» занимается вложениями в ценные бумаги и кредитами Фото:

Бизнесмен Павел Якушев, полный тезка сына уральского полпреда Владимира Якушева, стал совладельцем финансовой компании «Инвест-групп» в Тюмени. Информация об этом содержится в сервисе «СБИС».

«ООО „Инвест-групп“. Зарегистрирована 02.09.2022 г. Уставный капитал — 100 тысяч рублей. Владельцы: Якушев Павел Владимирович — 70%, Самкаев Игорь Мирвахисович — 30%», — значится в информации о предприятии.

Согласно документации «Инвест-групп» занимается финансовой деятельностью. В частности, предоставлением займов и вложениями в ценные бумаги.

По данным «СБИС», Павел Якушев является учредителем еще трех юрлиц. Ему принадлежит 100% финансовой компании «Сибальянс», 50% финансовой компании «Центр стратегического развития» (второй владелец — член Совфеда РФ от Тюменской области Дмитрий Горицкий) и 60% предприятия «Интеррастройгрупп», специализирующегося на купле-продаже жилых и нежилых зданий.

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Бизнесмен Павел Якушев, полный тезка сына уральского полпреда Владимира Якушева, стал совладельцем финансовой компании «Инвест-групп» в Тюмени. Информация об этом содержится в сервисе «СБИС». «ООО „Инвест-групп“. Зарегистрирована 02.09.2022 г. Уставный капитал — 100 тысяч рублей. Владельцы: Якушев Павел Владимирович — 70%, Самкаев Игорь Мирвахисович — 30%», — значится в информации о предприятии. Согласно документации «Инвест-групп» занимается финансовой деятельностью. В частности, предоставлением займов и вложениями в ценные бумаги. По данным «СБИС», Павел Якушев является учредителем еще трех юрлиц. Ему принадлежит 100% финансовой компании «Сибальянс», 50% финансовой компании «Центр стратегического развития» (второй владелец — член Совфеда РФ от Тюменской области Дмитрий Горицкий) и 60% предприятия «Интеррастройгрупп», специализирующегося на купле-продаже жилых и нежилых зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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