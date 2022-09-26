Комбриг ВСУ «Волына» признал самоопределение Донбасса

Сдавшийся в плен комбриг ВСУ «Волына»: жители Донбасса хотят отстоять независимость и целостность территории

27 сентября 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Волына считает, что жители Донбасса имеют право на независимость территории Фото: РИА «Новости» новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Украинские власти лишили жителей Донбасса самоопределения и независимости, хотя они имеют на это право. Об этом в видео сказал исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына». «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский на видео, которое было записано в августе этого года, передает РИА «Новости». Он утвердительно ответил на вопрос, имеют ли жители Донбасса права на самоопределение. Ранее Волынский негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. Он подчеркнул, что «противника нужно уважать».

Украинские власти лишили жителей Донбасса самоопределения и независимости, хотя они имеют на это право. Об этом в видео сказал исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына». «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский на видео, которое было записано в августе этого года, передает РИА «Новости». Он утвердительно ответил на вопрос, имеют ли жители Донбасса права на самоопределение. Ранее Волынский негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. Он подчеркнул, что «противника нужно уважать».