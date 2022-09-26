Украинские власти лишили жителей Донбасса самоопределения и независимости, хотя они имеют на это право. Об этом в видео сказал исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына».
«Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский на видео, которое было записано в августе этого года, передает РИА «Новости». Он утвердительно ответил на вопрос, имеют ли жители Донбасса права на самоопределение.
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Украинские власти лишили жителей Донбасса самоопределения и независимости, хотя они имеют на это право. Об этом в видео сказал исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына». «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал Волынский на видео, которое было записано в августе этого года, передает РИА «Новости». Он утвердительно ответил на вопрос, имеют ли жители Донбасса права на самоопределение. Ранее Волынский негативно высказался об издевательствах украинских боевиков над пленными. Он подчеркнул, что «противника нужно уважать».