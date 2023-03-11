11 марта 2023

В Испании состоялась акция в поддержку России против НАТО

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Несанкционированная акция против изменения пенсионной системы в Тюмени, акция, триколор, шествие, флаг россии
На митинг в поддержку России собралось более 2000 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Бальбао в Испании состоялся марш в поддержку России, на котором собралось более 2000 человек. Митингующие выступили против действий НАТО и военной поддержки Киева. О состоявшемся мероприятии сообщил представитель баскской платформы «Нет НАТО».

«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — передает слова испанского оппозиционера агентство РИА Новости.

В завершении шествия протестующие повесили на здании мэрии Бальбао флаги ДНР, ЛНР и России. Один из организаторов акции от лица всего движения выразил сочувствие жителям Донбасса.

Ранее сообщалось, что жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России».

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В городе Бальбао в Испании состоялся марш в поддержку России, на котором собралось более 2000 человек. Митингующие выступили против действий НАТО и военной поддержки Киева. О состоявшемся мероприятии сообщил представитель баскской платформы «Нет НАТО». «Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — передает слова испанского оппозиционера агентство РИА Новости. В завершении шествия протестующие повесили на здании мэрии Бальбао флаги ДНР, ЛНР и России. Один из организаторов акции от лица всего движения выразил сочувствие жителям Донбасса. Ранее сообщалось, что жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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