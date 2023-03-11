В Испании состоялась акция в поддержку России против НАТО

В городе Бальбао в Испании состоялся марш в поддержку России, на котором собралось более 2000 человек. Митингующие выступили против действий НАТО и военной поддержки Киева. О состоявшемся мероприятии сообщил представитель баскской платформы «Нет НАТО».
«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — передает слова испанского оппозиционера агентство РИА Новости.
В завершении шествия протестующие повесили на здании мэрии Бальбао флаги ДНР, ЛНР и России. Один из организаторов акции от лица всего движения выразил сочувствие жителям Донбасса.
Ранее сообщалось, что жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России».
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