Силуанов предупредил об опасности доллара

24 апреля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Доллар для расчетов в России стал опасным, заявил Силуанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Использование доллара для расчетов в России на данный момент представляет опасность, потому он больше не является резервной валютой для РФ. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». «Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, потому что доллар больше не является резервной валютой. Использование нацвалюты является приоритетом для РФ на текущий момент, доллар стал опасным», — заявил Антон Силуанов во время прямого эфира на «Россия 24».

Использование доллара для расчетов в России на данный момент представляет опасность, потому он больше не является резервной валютой для РФ. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». «Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, потому что доллар больше не является резервной валютой. Использование нацвалюты является приоритетом для РФ на текущий момент, доллар стал опасным», — заявил Антон Силуанов во время прямого эфира на «Россия 24».