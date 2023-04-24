Силуанов предупредил об опасности доллара

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Валюта. Екатеринбург, курс валют, курс валюты, валюта, доллар, один доллар
Доллар для расчетов в России стал опасным, заявил Силуанов Фото:

Использование доллара для расчетов в России на данный момент представляет опасность, потому он больше не является резервной валютой для РФ. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание».

«Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, потому что доллар больше не является резервной валютой. Использование нацвалюты является приоритетом для РФ на текущий момент, доллар стал опасным», — заявил Антон Силуанов во время прямого эфира на «Россия 24».

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Использование доллара для расчетов в России на данный момент представляет опасность, потому он больше не является резервной валютой для РФ. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». «Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, потому что доллар больше не является резервной валютой. Использование нацвалюты является приоритетом для РФ на текущий момент, доллар стал опасным», — заявил Антон Силуанов во время прямого эфира на «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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