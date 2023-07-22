Самые высокие зарплаты в УрФО получают педагоги из ЯНАО и ХМАО

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Педагоги из ЯНАО И ХМАО зарабатывают больше 75 тысяч рублей в месяц Фото:

В Уральском федеральном округе (УрФО) самые высокие зарплаты получают педагоги из ЯНАО и ХМАО. Их заработная плата составила 120 и 76 тысяч рублей. Информацию Росстата передают журналисты.

«В УрФО самые высокие зарплаты в этой сфере можно получать в ЯНАО и ХМАО. Начисления составили 120 тысяч рублей и 76 тысяч рублей. В Тюменской области педагоги в среднем зарабатывают 56 тысяч рублей. При этом в среднем по стране представители этой профессии получали 51 тысяч рублей. И это без учета классного руководства, за которое доплачивается 5 тысяч рублей в месяц», — передают данные журналисты «Вслух.ру».

При этом в вузах страны преподаватели в среднем зарабатывали 49 тысяч 556 рублей в месяц, в учреждениях СПО самые высокие зарплаты можно получать также на Ямале — 116 тысяч рублей. Самые скромные зарплаты в Курганской области — 35 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работникам государственных учреждения повысили зарплату с 1 октября 2023 года. Заработная плата работникам увеличилась на 5,5%.

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В Уральском федеральном округе (УрФО) самые высокие зарплаты получают педагоги из ЯНАО и ХМАО. Их заработная плата составила 120 и 76 тысяч рублей. Информацию Росстата передают журналисты. «В УрФО самые высокие зарплаты в этой сфере можно получать в ЯНАО и ХМАО. Начисления составили 120 тысяч рублей и 76 тысяч рублей. В Тюменской области педагоги в среднем зарабатывают 56 тысяч рублей. При этом в среднем по стране представители этой профессии получали 51 тысяч рублей. И это без учета классного руководства, за которое доплачивается 5 тысяч рублей в месяц», — передают данные журналисты «Вслух.ру». При этом в вузах страны преподаватели в среднем зарабатывали 49 тысяч 556 рублей в месяц, в учреждениях СПО самые высокие зарплаты можно получать также на Ямале — 116 тысяч рублей. Самые скромные зарплаты в Курганской области — 35 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работникам государственных учреждения повысили зарплату с 1 октября 2023 года. Заработная плата работникам увеличилась на 5,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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