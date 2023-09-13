В Пермском крае охотник застрелил человека, приняв его за лося

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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, патроны, охота, охотник, охотник, ружье, двустволка, гладкоствольное оружие
Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности Фото:

В Пермском крае оглашен приговор в отношении 46-летнего жителя Свердловской области, который во время охоты случайно застрелил мужчину. На сайте СУ СК по краю сообщается, что инцидент произошел в Горнозаводском округе в декабре 2022 года. Охотник принял человека за лося и трижды выстрелил в него.

«Виновный, находясь на охоте в лесном массиве на территории Горнозаводского городского округа, увидел неясный силуэт и предположил, что он принадлежит дикому животному. Не приняв мер к явному распознаванию цели, и не убедившись в безопасности своих действий, виновный произвел три выстрела из карабина в место, где располагался потерпевший, приняв его за лося», — говорится на сайте следственного управления по региону.

Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте. Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и приговорил к одному году ограничения свободы.

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В Пермском крае оглашен приговор в отношении 46-летнего жителя Свердловской области, который во время охоты случайно застрелил мужчину. На сайте СУ СК по краю сообщается, что инцидент произошел в Горнозаводском округе в декабре 2022 года. Охотник принял человека за лося и трижды выстрелил в него. «Виновный, находясь на охоте в лесном массиве на территории Горнозаводского городского округа, увидел неясный силуэт и предположил, что он принадлежит дикому животному. Не приняв мер к явному распознаванию цели, и не убедившись в безопасности своих действий, виновный произвел три выстрела из карабина в место, где располагался потерпевший, приняв его за лося», — говорится на сайте следственного управления по региону. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте. Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и приговорил к одному году ограничения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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