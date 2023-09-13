В Пермском крае охотник застрелил человека, приняв его за лося

13 сентября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае оглашен приговор в отношении 46-летнего жителя Свердловской области, который во время охоты случайно застрелил мужчину. На сайте СУ СК по краю сообщается, что инцидент произошел в Горнозаводском округе в декабре 2022 года. Охотник принял человека за лося и трижды выстрелил в него. «Виновный, находясь на охоте в лесном массиве на территории Горнозаводского городского округа, увидел неясный силуэт и предположил, что он принадлежит дикому животному. Не приняв мер к явному распознаванию цели, и не убедившись в безопасности своих действий, виновный произвел три выстрела из карабина в место, где располагался потерпевший, приняв его за лося», — говорится на сайте следственного управления по региону. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте. Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и приговорил к одному году ограничения свободы.

В Пермском крае оглашен приговор в отношении 46-летнего жителя Свердловской области, который во время охоты случайно застрелил мужчину. На сайте СУ СК по краю сообщается, что инцидент произошел в Горнозаводском округе в декабре 2022 года. Охотник принял человека за лося и трижды выстрелил в него. «Виновный, находясь на охоте в лесном массиве на территории Горнозаводского городского округа, увидел неясный силуэт и предположил, что он принадлежит дикому животному. Не приняв мер к явному распознаванию цели, и не убедившись в безопасности своих действий, виновный произвел три выстрела из карабина в место, где располагался потерпевший, приняв его за лося», — говорится на сайте следственного управления по региону. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте. Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и приговорил к одному году ограничения свободы.