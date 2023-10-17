Генпрокуратура РФ утвердила обвинение Дарье Треповой

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова обвиняется в совершении теракта, хранении взрывных устройств и приобретении поддельного документа Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). Она обвиняется в убийство военкора Владлена Татарского. Об этом Генпрокуратура РФ сообщает в своем telegram-канале.

«Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств», — говорится в заявлении в канале. Также она обвиняется в приобретении, перевозке и хранении заведомо поддельного документа.

Дарья Трепова разделяла оппозиционные взгляды ВСУ и вошла в состав организованной группы для совершения теракта. Женщина много раз посещала мероприятия патриотической направленности, в которых участвовал военкор Владлен Татарский. Она пыталась втереться к нему в доверие. В апреле 2023 года Трепова на встрече в одном из кафе Санкт-Петербурга вручила Татарскому самодельное взрывное устройство. Она замаскировала его под статуэтку. В результате подрыва этого устройства блогер погиб, а еще 52 человека пострадали, получив повреждения различной степени тяжести.

2 апреля Следственный комитет закончил расследование убийства Татарского. По данным СК РФ, теракт готовился на территории Украины долгое время.

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Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). Она обвиняется в убийство военкора Владлена Татарского. Об этом Генпрокуратура РФ сообщает в своем telegram-канале. «Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств», — говорится в заявлении в канале. Также она обвиняется в приобретении, перевозке и хранении заведомо поддельного документа. Дарья Трепова разделяла оппозиционные взгляды ВСУ и вошла в состав организованной группы для совершения теракта. Женщина много раз посещала мероприятия патриотической направленности, в которых участвовал военкор Владлен Татарский. Она пыталась втереться к нему в доверие. В апреле 2023 года Трепова на встрече в одном из кафе Санкт-Петербурга вручила Татарскому самодельное взрывное устройство. Она замаскировала его под статуэтку. В результате подрыва этого устройства блогер погиб, а еще 52 человека пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. 2 апреля Следственный комитет закончил расследование убийства Татарского. По данным СК РФ, теракт готовился на территории Украины долгое время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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