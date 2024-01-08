Украина потеряла свою субъектность, заявил Денис Пушилин
Независимо от личности будущего президента Украины, он будет лишь подчиняться указаниям Запада и действовать в соответствии с его интересами. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин.
«Не важно, кто станет следующим президентом Украины. Любой, кто займет этот пост, будет делать ровно то, что будет диктовать Запад», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он добавил, что такая ситуация является результатом того, что Украина потеряла свою субъектность.
Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года. Глава государства будет избран путем всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.
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