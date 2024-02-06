Политика Патрушев указал на безжалостность Киева, сбившего Ил-76 с украинскими пленными 06 февраля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + Николай Патрушев напомнил о сбитом Ил-76 с украинской территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Киев, сбив российский военный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили военнопленных ВСУ, доказал, что не жалеет собственных граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Киевские власти не жалеют и собственных людей», — заявил Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе, в Кургане, его слова передает ТАСС. Он напомнил о сбитом над Белгородской областью с территории Украины Ил-76. 24 января, в Белгородской области, был сбит военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны РФ. Также на борту были шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу за разъяснениями по поводу сбитого ИЛ-76, передает РАПСИ. Киев, сбив российский военный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили военнопленных ВСУ, доказал, что не жалеет собственных граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Киевские власти не жалеют и собственных людей», — заявил Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе, в Кургане, его слова передает ТАСС. Он напомнил о сбитом над Белгородской областью с территории Украины Ил-76. 24 января, в Белгородской области, был сбит военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны РФ. Также на борту были шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу за разъяснениями по поводу сбитого ИЛ-76, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям