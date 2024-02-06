Патрушев указал на безжалостность Киева, сбившего Ил-76 с украинскими пленными

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, патрушев николай
Николай Патрушев напомнил о сбитом Ил-76 с украинской территории Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Киев, сбив российский военный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили военнопленных ВСУ, доказал, что не жалеет собственных граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Киевские власти не жалеют и собственных людей», — заявил Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе, в Кургане, его слова передает ТАСС. Он напомнил о сбитом над Белгородской областью с территории Украины Ил-76.

24 января, в Белгородской области, был сбит военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны РФ. Также на борту были шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу за разъяснениями по поводу сбитого ИЛ-76, передает РАПСИ.

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Киев, сбив российский военный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили военнопленных ВСУ, доказал, что не жалеет собственных граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Киевские власти не жалеют и собственных людей», — заявил Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе, в Кургане, его слова передает ТАСС. Он напомнил о сбитом над Белгородской областью с территории Украины Ил-76. 24 января, в Белгородской области, был сбит военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны РФ. Также на борту были шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу за разъяснениями по поводу сбитого ИЛ-76, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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