Военкор Сладков рассказал о массовом пленении женщин-военнослужащих ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Пленные женщины ВСУ потом попали в список для обмена с Украиной, отметил Александр Сладков Фото:
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На фронте нередки случаи, когда женщины ВСУ оказываются в плену. Военкор Александр Сладков рассказал две истории, в которых он принимал участие.

«Весна 2022, первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся и по накладным ресницам, и вообще внешности понял — дамы», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что лично сам покупал для женщин предметы гигиены. По его словам, они его не просили об этом.

Сладков вспомнил и второй эпизод массового пленения женщин. Это произошло в мае 2022 года во время штурма «Азовстали». Он уточнил, что военные потом попали в список для обмена, в котором было более 180 фамилий. Таким образом он отреагировал на вбросы со стороны Украины, что ВС РФ не обменивают пленных женщин, а якобы подвергают их пыткам.

Россия бережно относится к военнопленным. Также медики РФ оказывают сдавшимся бойцам ВСУ всю необходимую помощь, рассказывал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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На фронте нередки случаи, когда женщины ВСУ оказываются в плену. Военкор Александр Сладков рассказал две истории, в которых он принимал участие. «Весна 2022, первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся и по накладным ресницам, и вообще внешности понял — дамы», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он отметил, что лично сам покупал для женщин предметы гигиены. По его словам, они его не просили об этом. Сладков вспомнил и второй эпизод массового пленения женщин. Это произошло в мае 2022 года во время штурма «Азовстали». Он уточнил, что военные потом попали в список для обмена, в котором было более 180 фамилий. Таким образом он отреагировал на вбросы со стороны Украины, что ВС РФ не обменивают пленных женщин, а якобы подвергают их пыткам. Россия бережно относится к военнопленным. Также медики РФ оказывают сдавшимся бойцам ВСУ всю необходимую помощь, рассказывал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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