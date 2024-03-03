Военкор Сладков рассказал о массовом пленении женщин-военнослужащих ВСУ

03 марта 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Пленные женщины ВСУ потом попали в список для обмена с Украиной, отметил Александр Сладков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фронте нередки случаи, когда женщины ВСУ оказываются в плену. Военкор Александр Сладков рассказал две истории, в которых он принимал участие. «Весна 2022, первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся и по накладным ресницам, и вообще внешности понял — дамы», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале . Он отметил, что лично сам покупал для женщин предметы гигиены. По его словам, они его не просили об этом. Сладков вспомнил и второй эпизод массового пленения женщин. Это произошло в мае 2022 года во время штурма «Азовстали». Он уточнил, что военные потом попали в список для обмена, в котором было более 180 фамилий. Таким образом он отреагировал на вбросы со стороны Украины, что ВС РФ не обменивают пленных женщин, а якобы подвергают их пыткам. Россия бережно относится к военнопленным. Также медики РФ оказывают сдавшимся бойцам ВСУ всю необходимую помощь, рассказывал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На фронте нередки случаи, когда женщины ВСУ оказываются в плену. Военкор Александр Сладков рассказал две истории, в которых он принимал участие. «Весна 2022, первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся и по накладным ресницам, и вообще внешности понял — дамы», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он отметил, что лично сам покупал для женщин предметы гигиены. По его словам, они его не просили об этом. Сладков вспомнил и второй эпизод массового пленения женщин. Это произошло в мае 2022 года во время штурма «Азовстали». Он уточнил, что военные потом попали в список для обмена, в котором было более 180 фамилий. Таким образом он отреагировал на вбросы со стороны Украины, что ВС РФ не обменивают пленных женщин, а якобы подвергают их пыткам. Россия бережно относится к военнопленным. Также медики РФ оказывают сдавшимся бойцам ВСУ всю необходимую помощь, рассказывал глава Минобороны России Сергей Шойгу.