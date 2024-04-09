Детское порно нашли при эксгумации тел военных ВСУ: главное об СВО к вечеру 9 апреля

В телефоне украинского военного нашли снятое в Донбассе порно с детьми

09 апреля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили позиции ВСУ в Полтаве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были материалы порнографического характера с участием детей. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 апреля — в материале URA.RU. У убитых в ЛНР бойцов ВСУ нашли телефон с детским порно Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских военных в Попасной (ЛНР), рассказал РИА Новости секретарь Межведомственной группы по розыску захоронений Сергей Белов. Съемки велись в стенах какого-то социального учреждения, больницы или расположения военной части. Белов уточнил, что исходя из анализа найденных в телефоне данных, к съемкам привлекали дети от трех до 14 лет. Удары по военным объектам Вооруженные силы России атаковали военный порт Очакова в Николаевской области и уничтожили позиции ВСУ в Полтаве, где произошло три взрыва за ночь. Атака также была нанесена по энергосистеме Днепродзержинска, вызвав проблемы с электроснабжением. Запорожская АЭС На Запорожской АЭС беспилотник ВСУ повредил крышу тренажерного центра. В результате атаке жертв нет. Потери и успехи в военных операциях Минобороны России сообщило о сбитии шести украинских дронов над Белгородской областью и о потерях украинских войск, которые составили до 930 человек на всех направлениях. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Было улучшено тактическое положение российских военных на донецком и авдеевском направлениях. Российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ в районе Работино В районе Работино в Запорожской области российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ. Точными ударами разрушены блиндажи, противник был вынужден сменить позицию, а в результате был уничтожен, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были материалы порнографического характера с участием детей. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 апреля — в материале URA.RU. Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских военных в Попасной (ЛНР), рассказал РИА Новости секретарь Межведомственной группы по розыску захоронений Сергей Белов. Съемки велись в стенах какого-то социального учреждения, больницы или расположения военной части. Белов уточнил, что исходя из анализа найденных в телефоне данных, к съемкам привлекали дети от трех до 14 лет. Вооруженные силы России атаковали военный порт Очакова в Николаевской области и уничтожили позиции ВСУ в Полтаве, где произошло три взрыва за ночь. Атака также была нанесена по энергосистеме Днепродзержинска, вызвав проблемы с электроснабжением. На Запорожской АЭС беспилотник ВСУ повредил крышу тренажерного центра. В результате атаке жертв нет. Минобороны России сообщило о сбитии шести украинских дронов над Белгородской областью и о потерях украинских войск, которые составили до 930 человек на всех направлениях. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Было улучшено тактическое положение российских военных на донецком и авдеевском направлениях. В районе Работино в Запорожской области российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ. Точными ударами разрушены блиндажи, противник был вынужден сменить позицию, а в результате был уничтожен, передает Пятый канал.