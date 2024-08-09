Кадровая перестановка в комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сместит акцент в экономической политике России. Об этом URA.RU рассказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, объясняя решение главы правительства Михаила Мишустина о назначении вице-премьера Александра Новака на должность первого зампредседателя комиссии.
Пресс-служба правительства России сообщила, что премьер Мишустин принял решение обновить состав правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Речь о ее президиуме и входящей в нее подкомиссии.
Сам Мишустин является председателем этой комиссии. Теперь, согласно решению премьера, на должность первого зампредседателя комиссии назначен вице-премьер Александр Новак. Ранее этот пост занимал нынешний министр обороны Андрей Белоусов. В том числе, в состав комиссии вошли глава Минпромторга Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Ольга Лут, руководитель министерства транспорта Роман Старовойт и заммэра Москвы Мария Багреева. В состав подкомиссии включены Антон Алиханов, Оксана Лут, Роман Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев. Алиханов, Лут и Старовойт также включены в состав президиума комиссии.
«Эта мера принята для организации эффективной работы нового состава кабмина и в соответствии с решениями президента по кадровым вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Новак — человек Мишустина, который показывает свою эффективность на должности вице-премьера в вопросах развития сложной продукции, производимой Россией, считает политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Назначение, по словам Маркелова, повысит эффективность комиссии, в том числе по вопросам реализации российского сырья на внешние рынки.
«Новак курирует энергетику, сырьевые отрасли, газовую и нефтедобычу, в том числе и всю технологическую цепочку по их добыче и продаже. Имеется в виду та группа продукции, попавшая под ограничения продаж, которые являются источником доходов бюджета, и которые рухнули или продолжают рушиться, — продолжил Маркелов. —
Новак возглавлял кучу комиссий, в частности, по ОПЕК, по переговорам. Ему не надо переучиваться, он хорошо понимает отрасль. В том числе показал себя хорошим переговорщиком, красноярский выходец, почему нет?».
Маркелов добавил, что кадровые перестановки внутри комиссии не приведут к глобальным изменениям. Формат, по его словам, останется прежним, однако будут изменены «некоторые нюансы» — новая фокусировка на «текущие реалии».
В пресс-службе кабмина также напомнили, что правкомиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 года. В 2020 году ее возглавил премьер Мишустин. В 2022 году полномочия комиссии расширены и она стала работать в режиме оперативного штаба.
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