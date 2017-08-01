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Главные новости к этому часу:
Избиркомы Свердловской области пересчитали судимых кандидатов в депутаты. Статьи — на любой вкус, от «кражи» и «подделки документов» до «разбоя», «угрозы убийством» и даже «причинения смерти по неосторожности». Мы составили рейтинг самых популярных уголовных статей.
Президент подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг. Путин разрешил платить по счетчику за эти услуги.
А олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев выбирает велосипед. Уральские гаишники решили, что спортсмен «под наркотой», и отобрали у него Audi A8, подаренный Путиным за победу.
Перестрелкой прямо в здании Мособлсуда закончился процесс над бандой ГТА. Предполагается, что подсудимые отобрали у конвоиров оружие и устроили кровавую разборку. Есть раненые, погибшие и видео с места событий.
«Первый канал» тем временем нашел замену Андрею Малахову. На его место рассматриваются сразу две кандидатуры.
А протоиерей Всеволод Чаплин призвал отлучить от церкви и предать анафеме Путина, Медведева и Учителя. Рассказываем, за что.