21:00 25 января 2018 1

В России ужесточают требования к ТО. За попытку обхода правил предлагают сажать в тюрьму. Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Добрый вечер! Сегодня 25 января. И вот главное за день:

Масштабные перемены в судебной системе РФ, к которым призвал Путин, приведут к судебной реформе. Автор сотен российских законов Павел Крашенинников объясняет читателям «URA.RU», на что обратить внимание.

Замешанный в секс-скандале депутат с Урала сбежал за границу. Он до сих пор имеет российский паспорт и решил заняться бизнесом.

Вор в законе Гули, которому присягнули свердловские торговцы, начал захват Украины. Он заручился поддержкой лучшего друга украинского министра МВД и начал прессовать бизнесменов.

В России ужесточают требования к техосмотру автомобиля. Отменят «диагностические карты» и посадят в тюрьму за попытку «обойти систему».

В Тюменской области торгуют блатными номерами на машины. Мы узнали расценки и схемы.

В пермской школе оригинально борются с наркотиками. Ее учащимся запретили ходить в туалет во время уроков и играть на переменах. Власти города прокомментировали это «нововведение».