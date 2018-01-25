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Добрый вечер! Сегодня 25 января. И вот главное за день:
Масштабные перемены в судебной системе РФ, к которым призвал Путин, приведут к судебной реформе. Автор сотен российских законов Павел Крашенинников объясняет читателям «URA.RU», на что обратить внимание.
Замешанный в секс-скандале депутат с Урала сбежал за границу. Он до сих пор имеет российский паспорт и решил заняться бизнесом.
Вор в законе Гули, которому присягнули свердловские торговцы, начал захват Украины. Он заручился поддержкой лучшего друга украинского министра МВД и начал прессовать бизнесменов.
В России ужесточают требования к техосмотру автомобиля. Отменят «диагностические карты» и посадят в тюрьму за попытку «обойти систему».
В Тюменской области торгуют блатными номерами на машины. Мы узнали расценки и схемы.
В пермской школе оригинально борются с наркотиками. Ее учащимся запретили ходить в туалет во время уроков и играть на переменах. Власти города прокомментировали это «нововведение».