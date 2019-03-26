Из-за новых счетчиков газ в России подорожает Александр Кулаковский

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Главные новости к этому часу.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил Магнитогорск, где встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва 31 декабря. Общение с магнитогорцами вышло крайне эмоциональным. А через пару часов после отъезда губернатора в городе произошла перестрелка.

Из-за установки «умных счетчиков» в России взлетят цены на газ. А устанавливать новую интеллектуальную систему предлагают на деньги, которые россияне переплатили за услуги ЖКХ.

У тещи главы Ростеха нашли элитное жилье за два миллиарда рублей и сразу несколько предприятий, среди которых компании по торговле рудами, топливом и металлом. Большинство из них оказались партнерами госкорпорации.

Пермского замминистра здравоохранения обвинили в оскорблении стариков. Местные коммунисты уверяют, что чиновник на встрече с жителями одного из поселков обвинил пенсионеров в том, что они «ложатся в больницу, чтоб экономить пенсию».

Медики родильного дома в городе Салавате рассмеялись, когда главврач зачитала размер их зарплат. На бумаге заработок сотрудников больницы оказался от 21 до 66 тысяч рублей. Директор роддома уверяет, что реакция врачей — это «игра на публику».

В Тавде Свердловской области работницу детсада уволили за то, что она рассказала о крысах, бегающих по группам. Заведующая завалила сотрудницу выговорами и уволила по статье, заявив при этом, что женщина «нечистоплотная» и сама развела грызунов в учреждении.