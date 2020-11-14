Новая вакцина от коронавируса имеет кардинальное отличие Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 ноября, — 340-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 250-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 579 427, достигнув отметки в 54 295 571. Выздороветь удалось уже 37 714 007 пациентам (+331 103). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 317 635 человек (+8 811).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 11 055 668 американцев. Следом идут Индия (8 773 243), Бразилия (5 819 496) и Франция (1 922 504). Россия в этом списке занимает пятую строчку, а среди стран Европы — вторую, с показателем 1 880 551.

Вакцина и лекарство

Вакцина от коронавируса из института имени Чумакова сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2. Благодаря этому разработчики ждут от нее наилучшего иммунного ответа организма. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил главный научный сотрудник института Чумакова профессор Алексей Егоров.

Триазавирин — одно из популярнейших средств для лечения коронавируса — не рекомендован Минздравом РФ при лечении COVID-19, поскольку еще не был проверен клинически. Препарат может оказаться опасным, сообщил URA.RU источник в медицинской среде.

Ситуация в России

За последние сутки в России обнаружили 22 702 новых случаев заболевания коронавирусом. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему в стране невозможно остановить распространение инфекции. По его словам, это происходит из-за того, что люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Член Совета Федерации, врач Сергей Леонов считает, что зараженных COVID-19 россиян может стать больше. При этом врач уверен, что вводить всеобщий карантин не следует из-за того, что пострадает экономика.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, каким прогнозам по COVID нельзя верить. По его словам, людям нужно осторожно относиться к предсказаниями о поведении коронавируса, основанным на математических моделях. Дело в том, что человечество еще не имеет нужных алгоритмов расчета для новой инфекции.

Случаи обнаружения коронавирусной инфекции в российских колониях могут грозить пенитенциарной системе страны масштабной эпидемией, так как в ограниченных условиях исправительных учреждений невозможно изолировать осужденных друг от друга. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

Ситуация в мире

За последние сутки в мире выявлены около 657 тысяч новых случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Это рекордная цифра, предыдущий антирекорд был достигнут накануне и составил 641 тысячу заразившихся. В организации отметили, что более жесткие ограничения на местах могут потребоваться, если число заражений продолжит расти.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить поставки тестов на коронавирус в другие государства. По его словам, Россия поставила больше 1 млн тестов на коронавирус в более чем 40 стран мира.

При пожаре в больнице для зараженных коронавирусом в румынском городе Пятра-Нямц погибли 10 человек. Еще столько же пострадали, семеро из них находятся в критическом состоянии.