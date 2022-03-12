В США разрешат американцам помогать жителям ДНР и ЛНР

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Джо Байден, байден джо
США разрешат американским гражданам оказывать гуманитарную поддержку Донецкой и Луганской народным республикам Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты Америки разрешат оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом сообщают представители Минфина.

Лицензия будет включать «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов», передает РИА «Новости» заявление Минфина. США разрешит своим гражданам поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день.

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Соединенные Штаты Америки разрешат оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом сообщают представители Минфина. Лицензия будет включать «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов», передает РИА «Новости» заявление Минфина. США разрешит своим гражданам поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, денежные переводы, почтовые и интернет-услуги. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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