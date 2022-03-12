Обнародовано письмо Ленина об автономности Донбасса

13 марта 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

Стараниями Владимира Ленина Крым и Донбасс остались в составе Украины вплоть до XXI Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Основатель Российской социал-демократической рабочей партии Владимир Ленин рассуждал об автономности Донбасса. Это следует из его письма времен Гражданской войны и революции, которое представил глава Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Артизов. В нем Ленин говорит о Донецкой республике и уговаривает ее не отказываться от единого с Украиной фронта. «Что касается Донецкой республики, передайте товарищ Васильченко, <…> и другим, что как бы они не ухитрились выделить из Украины свою область, и <…> будут ее завоевывать. В виду этого совершенно неловко со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. [советский политик Валерий] Межлаук был в <…> и от согласия признать Донецкий бассейн автономной частью Украины», — цитируют письмо Владимира Ленина «Известия». Основатель большевистской партии отметил, что согласен с автономностью Донецкой республики. Однако после он все-таки включил эти территории в состав Украины. Кроме того, из письма следует, что Крым и Донбасс могли отделиться от Украины еще в 1918 году. Однако стараниями Ленина они остались в составе страны вплоть до XXI века. В письме вождь называет Крым и Донецк южными участниками «единого боевого фронта против нашествия с Запада». Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ заявил, что Украина была целиком и полностью создана Россией. По его словам, Ленин и его соратники сделали это грубым по отношению к РФ способом — за счет отторжения от нее части собственных исторических территорий. После Путин признал независимость Донецкой и Луганской народной республик и подписал с ними договоры о взаимопомощи. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва пошла на этот шаг, поскольку Киев не выполнял Минские соглашения, передает RT. Утром 24 февраля Путин объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основатель Российской социал-демократической рабочей партии Владимир Ленин рассуждал об автономности Донбасса. Это следует из его письма времен Гражданской войны и революции, которое представил глава Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Артизов. В нем Ленин говорит о Донецкой республике и уговаривает ее не отказываться от единого с Украиной фронта. «Что касается Донецкой республики, передайте товарищ Васильченко, <…> и другим, что как бы они не ухитрились выделить из Украины свою область, и <…> будут ее завоевывать. В виду этого совершенно неловко со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. [советский политик Валерий] Межлаук был в <…> и от согласия признать Донецкий бассейн автономной частью Украины», — цитируют письмо Владимира Ленина «Известия». Основатель большевистской партии отметил, что согласен с автономностью Донецкой республики. Однако после он все-таки включил эти территории в состав Украины. Кроме того, из письма следует, что Крым и Донбасс могли отделиться от Украины еще в 1918 году. Однако стараниями Ленина они остались в составе страны вплоть до XXI века. В письме вождь называет Крым и Донецк южными участниками «единого боевого фронта против нашествия с Запада». Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ заявил, что Украина была целиком и полностью создана Россией. По его словам, Ленин и его соратники сделали это грубым по отношению к РФ способом — за счет отторжения от нее части собственных исторических территорий. После Путин признал независимость Донецкой и Луганской народной республик и подписал с ними договоры о взаимопомощи. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва пошла на этот шаг, поскольку Киев не выполнял Минские соглашения, передает RT. Утром 24 февраля Путин объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».