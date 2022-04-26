В Москве откроют посольства ДНР и ЛНР

Посольства ДНР и ЛНР могут открыться через несколько месяцев Фото: Владимир Андреев URA.RU

В ближайшее время в Москве откроются посольства Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Посольства ЛНР и ДНР в Москве откроют в ближайшее время. Возможно, в течение пары месяцев», — пишет РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили об установлении дипломатических отношений с республиками.