В Москве откроют посольства ДНР и ЛНР

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Посольства ДНР и ЛНР могут открыться через несколько месяцев Фото:

В ближайшее время в Москве откроются посольства Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Посольства ЛНР и ДНР в Москве откроют в ближайшее время. Возможно, в течение пары месяцев», — пишет РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили об установлении дипломатических отношений с республиками.

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В ближайшее время в Москве откроются посольства Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник. «Посольства ЛНР и ДНР в Москве откроют в ближайшее время. Возможно, в течение пары месяцев», — пишет РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили об установлении дипломатических отношений с республиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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