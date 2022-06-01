Британцы раскритиковали санкции против РФ. «Россия богатеет, а мы страдаем»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
По мнению британцев, санкции против РФ ни к чему хорошему не привели Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за санкций, введенных против России, Москва стала лишь богатеть, а европейцы, напротив, страдать. Так отреагировали читатели ежедневной британской газеты The Guardian на статью, написанную колумнистом Саймоном Дженкинсом. В ней он написал, что бессмысленные санкции против РФ потерпели полный провал.

«Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы (европейцы — прим. ред. URA.RU) страдаем», — отметил Farabundoviv. Другой пользователь подчеркнул, что санкциями ничего добиться нельзя, «кроме страдания простых людей». Читатель статьи с ником johnofbath2015 задался вопросом: «Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?» Пользователь SashaRieger резюмировал: «Санкции вызывают голод во всем мире».

Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Из-за санкций, введенных против России, Москва стала лишь богатеть, а европейцы, напротив, страдать. Так отреагировали читатели ежедневной британской газеты The Guardian на статью, написанную колумнистом Саймоном Дженкинсом. В ней он написал, что бессмысленные санкции против РФ потерпели полный провал. «Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы (европейцы — прим. ред. URA.RU) страдаем», — отметил Farabundoviv. Другой пользователь подчеркнул, что санкциями ничего добиться нельзя, «кроме страдания простых людей». Читатель статьи с ником johnofbath2015 задался вопросом: «Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?» Пользователь SashaRieger резюмировал: «Санкции вызывают голод во всем мире». Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...