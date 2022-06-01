По мнению британцев, санкции против РФ ни к чему хорошему не привели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за санкций, введенных против России, Москва стала лишь богатеть, а европейцы, напротив, страдать. Так отреагировали читатели ежедневной британской газеты The Guardian на статью, написанную колумнистом Саймоном Дженкинсом. В ней он написал, что бессмысленные санкции против РФ потерпели полный провал.

«Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы (европейцы — прим. ред. URA.RU) страдаем», — отметил Farabundoviv. Другой пользователь подчеркнул, что санкциями ничего добиться нельзя, «кроме страдания простых людей». Читатель статьи с ником johnofbath2015 задался вопросом: «Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?» Пользователь SashaRieger резюмировал: «Санкции вызывают голод во всем мире».

Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел.

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