Еще одна страна готова признать независимость ДНР 16 июня 2022 в 23:57 Размер текста - 17 + По словам Пушилина, Сирия готовится признать независимость ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В ходе встречи Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания Республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер объяснял, что признание независимости этих территорий было необходимо в условиях агрессии украинских властей. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ряд других стран готовы сделать аналогичный шаг. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В ходе встречи Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания Республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер объяснял, что признание независимости этих территорий было необходимо в условиях агрессии украинских властей. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ряд других стран готовы сделать аналогичный шаг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям