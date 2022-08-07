Жители ЯНАО поспорили из-за Клавы Коки и Любэ

07 августа 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Некоторые жители Надыма недовольны приглашением екатеринбужской певицы на день города. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) поспорили из-за приглашения певицы Клавы Коки (уроженка Екатеринбурга) и группы Любэ на день города. Анонимный пост был размещен в городском паблике «ВКонтакте». «Кто додумался пригласить Клаву Коку и группу Любэ на день города?», — пишет Татьяна Шкиндер. В комментариях жители начали защищать выбор властей. Так, Наталья Викторовна считает, что тот, кто заказал этих «разнообразных артистов хотел угодить большей части населения. Видно, что старались». Большинство жителей поддерживают Наталью. Кроме того, некоторые отмечают, что не обязательно идти на праздник, если приглашенные артисты не устраивают. Ранее стало известно, что на празднование юбилея Пуровского района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца». А также исполнительница Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы».

Жители Надыма (ЯНАО) поспорили из-за приглашения певицы Клавы Коки (уроженка Екатеринбурга) и группы Любэ на день города. Анонимный пост был размещен в городском паблике «ВКонтакте». «Кто додумался пригласить Клаву Коку и группу Любэ на день города?», — пишет Татьяна Шкиндер. В комментариях жители начали защищать выбор властей. Так, Наталья Викторовна считает, что тот, кто заказал этих «разнообразных артистов хотел угодить большей части населения. Видно, что старались». Большинство жителей поддерживают Наталью. Кроме того, некоторые отмечают, что не обязательно идти на праздник, если приглашенные артисты не устраивают. Ранее стало известно, что на празднование юбилея Пуровского района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца». А также исполнительница Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы».