Тюменцы рыбачили на реке Оби в ХМАО (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Тюмени выловили двух огромных щук в ХМАО на реке Оби. Об этом один из рыбаков написал пост в социальных сетях. По словам автора, трофейный улов весом в 5700 и 5970 граммов, соответственно.

«Снова съездили на рыбалку в Сургут, точнее в Лямина. Были с пятницы до воскресенья. Рыбачили на Оби — на косах и в протоке. На косах в первый день рыбка ловилась, а потом, видимо, кончилась. В протоке (раза в три шире Туры) некрупная щука, от кг до двух. Трофеев выдающихся не было, самые крупные у меня — 5700 и 5970 в первый день», — написал Михаил Мещеряков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что тюменцы на Иртыше в ХМАО поймали пять трофейных щук. Их вес составлял от 9 до 11 килограммов.

Фото: Михаил Мещеряков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Михаил Мещеряков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Михаил Мещеряков в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»