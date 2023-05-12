Пермь накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

12 мая 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

В городе ощущается запах гари Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Пермь с раннего утра накрыло дымкой, в воздухе ощущается запах гари. По данным специалистов ГИС Центра Пермского государственного университета, до краевой столицы добрался дым от пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области. «Дым от пожаров в Свердловской области добрался до Перми за счет северо-восточного ветра. В городе наблюдается незначительное ухудшение видимости и заметный запах гари», — приводит телеканал ВЕТТА слова специалистов ГИС-центра ПГНИУ. Предварительно, задымление в Перми продолжится в ночь с пятницы на субботу. Днем 12 мая, благодаря прогреву воздуха, концентрация дыма значительно уменьшится. По данным «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти со 100 до 75,6 тысяч гектаров. Сейчас в регионе насчитывается порядка 57 пожаров на землях лесного фонда.

Пермь с раннего утра накрыло дымкой, в воздухе ощущается запах гари. По данным специалистов ГИС Центра Пермского государственного университета, до краевой столицы добрался дым от пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области. «Дым от пожаров в Свердловской области добрался до Перми за счет северо-восточного ветра. В городе наблюдается незначительное ухудшение видимости и заметный запах гари», — приводит телеканал ВЕТТА слова специалистов ГИС-центра ПГНИУ. Предварительно, задымление в Перми продолжится в ночь с пятницы на субботу. Днем 12 мая, благодаря прогреву воздуха, концентрация дыма значительно уменьшится. По данным «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти со 100 до 75,6 тысяч гектаров. Сейчас в регионе насчитывается порядка 57 пожаров на землях лесного фонда.