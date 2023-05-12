Пермь накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В городе ощущается запах гари Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Пермь с раннего утра накрыло дымкой, в воздухе ощущается запах гари. По данным специалистов ГИС Центра Пермского государственного университета, до краевой столицы добрался дым от пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области.

«Дым от пожаров в Свердловской области добрался до Перми за счет северо-восточного ветра. В городе наблюдается незначительное ухудшение видимости и заметный запах гари», — приводит телеканал ВЕТТА слова специалистов ГИС-центра ПГНИУ. Предварительно, задымление в Перми продолжится в ночь с пятницы на субботу. Днем 12 мая, благодаря прогреву воздуха, концентрация дыма значительно уменьшится.

По данным «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти со 100 до 75,6 тысяч гектаров. Сейчас в регионе насчитывается порядка 57 пожаров на землях лесного фонда.

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Пермь с раннего утра накрыло дымкой, в воздухе ощущается запах гари. По данным специалистов ГИС Центра Пермского государственного университета, до краевой столицы добрался дым от пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области. «Дым от пожаров в Свердловской области добрался до Перми за счет северо-восточного ветра. В городе наблюдается незначительное ухудшение видимости и заметный запах гари», — приводит телеканал ВЕТТА слова специалистов ГИС-центра ПГНИУ. Предварительно, задымление в Перми продолжится в ночь с пятницы на субботу. Днем 12 мая, благодаря прогреву воздуха, концентрация дыма значительно уменьшится. По данным «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти со 100 до 75,6 тысяч гектаров. Сейчас в регионе насчитывается порядка 57 пожаров на землях лесного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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