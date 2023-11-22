Полпред Якушев и губернатор Текслер на выставке «Россия» посетили стенд ДНР. Видео

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир, текслер алексей
Владимир Якушев и Алексей Текслер ознакомились с экспозициями новых регионов РФ Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Россия» на ВДНХ 22 ноября посетили стенд Донецкой народной республики. Там им показали донецкую розу, выкованную под обстрелами, передает из Москвы корреспондент URA.RU.

«На экспозиции ДНР Якушеву и Текслеру рассказали о том, чем живет Донецкая народная республика. Со времен СССР Донецк называли „городом миллиона роз“. Им продемонстрировали символическую розу, выкованную в одном из обстреливаемых ВСУ районов Донецка», — сообщил корреспондент агентства.

Текслер и Якушев осмотрели экспозицию ДНР в сопровождении мэров подшефных Челябинской области городов — Волновахи и Ясиноватой — Дмитрия Шевченко и Константина Зинченко. Встреча произошла на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. На выставке представлены стенды всех, в том числе и новых регионов России.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Россия» на ВДНХ 22 ноября посетили стенд Донецкой народной республики. Там им показали донецкую розу, выкованную под обстрелами, передает из Москвы корреспондент URA.RU. «На экспозиции ДНР Якушеву и Текслеру рассказали о том, чем живет Донецкая народная республика. Со времен СССР Донецк называли „городом миллиона роз“. Им продемонстрировали символическую розу, выкованную в одном из обстреливаемых ВСУ районов Донецка», — сообщил корреспондент агентства. Текслер и Якушев осмотрели экспозицию ДНР в сопровождении мэров подшефных Челябинской области городов — Волновахи и Ясиноватой — Дмитрия Шевченко и Константина Зинченко. Встреча произошла на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. На выставке представлены стенды всех, в том числе и новых регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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