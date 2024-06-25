Путин нашел способ избежать дефицита фруктов из-за заморозков

Херсонская область станет одним из поставщиков на российские прилавки фруктов и овощей. Это позволит частично покрыть дефицит яблок, который ожидается из-за весенних заморозков в Центральной России. На будущее в регионе строятся логистические центры и хранилища. Об этих проектах президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Знаю, что у вас по линии развития сельского хозяйства запланированы инвестпроекты. Хранилища?» — поинтересовался Путин.
Сальдо подтвердил, в регионе ведется проектирование современных логистических центров. Ожидается хороший урожай яблок, груш, винограда, томатов. В Москве уже продается херсонская черешня, но мощностей для хранения не хватает. «При Украине это было большей частью в частных руках. Бизнес локально построил несколько холодильных объектов, и все. Крупные овощехранилища находятся на берегу Днепра, и ими, к сожалению, пользоваться нельзя, они повреждены частично. Думаю, когда фронт двинется дальше, мы их восстановим», — рассказал губернатор.
Кроме того, по его словам, Херсонская область имеет 1,3 тысячи гектаров зерновых. Но урожайность по всем культурам ниже, чем могла бы быть. «Воды не хватает?» — спросил президент.
Орошение полей действительно было нарушено после разрушения Каховской ГЭС, отметил Сальдо. «Была бы вода, урожайность была бы больше. Морозы по нам не ударили, поэтому посевы все сохранились. Мы в общую корзину России добавим достаточно большой урожай», — заверил губернатор Херсонщины.
В этом году Россия может столкнуться с дефицитом яблок из-за весенних заморозков, которые накрыли в мае, во время цветения садов Центральную Россию и некоторые другие регионы. В конце мая министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут говорила о том, что правительство намерено рассмотреть возможность импорта яблок, чтобы «это не повлияло негативно на ситуацию с ценами».
Кладовой для продовольственной безопасности страны Херсонская область вряд ли станет, но агропромышленный потенциал у региона большой, пояснил URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. Пока на части территории области идут военные действия, властям важно подготовить почву для хранения сельхозпродукции, поэтому Путин и поднял эту тему в разговоре с Сальдо.
«Фактически с момента развала Советского Союза в эту сферу никто не инвестировал. А те хранилища, что оставались, либо разрушены, либо использовались для военных нужд. Поэтому вопросы строительства новых хранилищ ставятся своевременно. Это, вероятно, будут уже современные комплексы с возможностью хранения, переработки, упаковки продукции», — полагает эксперт.
По словам Тихонова, решение проблемы водоснабжения сельхозугодий — важная задача, поскольку от этого зависит урожайность. «Без этого Херсон будет задыхаться от жажды. Отсутствие воды будет серьезно влиять на экономику сельского хозяйства», — пояснил он.
В этом году на фоне заморозков в Центральной России, в результате которых, в некоторых регионах пострадали яблоневые сады, Херсонская область внесет свой вклад в обеспечение фруктами жителей страны. Хотя, как утверждает Тихонов, основные объемы пойдут из других регионов (Ставрополья, Дагестана, где прогнозируется урожай больше на 10-15%, чем в прошлом году). «Херсонская же область, думаю, постепенно будет вкладывать в общую копилку страны. Активное развитие АПК там получит с наступлением мирного времени», — заключил эксперт.
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