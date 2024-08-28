В США Зеленского сравнили с Гитлером

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: Зеленский повторяет сценарий Гитлера
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Военные заявления Владимира Зеленского являются иллюзией, аналогичной последним дням Адольфа Гитлера, заявил эксперт Ларри Джонсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом эксперт сообщил в рамках ответа на вопрос американского журналиста.

«Исторические отчеты о последних днях Гитлера в бункере, он тоже был оторван от реальности. <…> Зеленский воспроизводит некоторые моменты из того же самого сценария», — заявил Джонсон в опубликованном на YouTube-канале Deep Dive видео.

Эксперт раскритиковал Зеленского за его заявления о победе Украины в контексте атак на Курскую область. Он считает это признаком иллюзорного мышления.

Ранее Зеленский заявлял о недостатке финансирования для производства отечественного вооружения. Он подчеркнул, что бюджет страны исчерпан. Лидер Украины призвал к ускорению поставок западного оружия, которого не хватает на фронте. Он также анонсировал предоставление плана достижения победы в конфликте с Россией президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. План будет представлен в сентябре, и, по словам Зеленского, от его реализации зависит победа Украины.

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом эксперт сообщил в рамках ответа на вопрос американского журналиста. «Исторические отчеты о последних днях Гитлера в бункере, он тоже был оторван от реальности. <…> Зеленский воспроизводит некоторые моменты из того же самого сценария», — заявил Джонсон в опубликованном на YouTube-канале Deep Dive видео. Эксперт раскритиковал Зеленского за его заявления о победе Украины в контексте атак на Курскую область. Он считает это признаком иллюзорного мышления. Ранее Зеленский заявлял о недостатке финансирования для производства отечественного вооружения. Он подчеркнул, что бюджет страны исчерпан. Лидер Украины призвал к ускорению поставок западного оружия, которого не хватает на фронте. Он также анонсировал предоставление плана достижения победы в конфликте с Россией президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. План будет представлен в сентябре, и, по словам Зеленского, от его реализации зависит победа Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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