Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом эксперт сообщил в рамках ответа на вопрос американского журналиста.
«Исторические отчеты о последних днях Гитлера в бункере, он тоже был оторван от реальности. <…> Зеленский воспроизводит некоторые моменты из того же самого сценария», — заявил Джонсон в опубликованном на YouTube-канале Deep Dive видео.
Эксперт раскритиковал Зеленского за его заявления о победе Украины в контексте атак на Курскую область. Он считает это признаком иллюзорного мышления.
Ранее Зеленский заявлял о недостатке финансирования для производства отечественного вооружения. Он подчеркнул, что бюджет страны исчерпан. Лидер Украины призвал к ускорению поставок западного оружия, которого не хватает на фронте. Он также анонсировал предоставление плана достижения победы в конфликте с Россией президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. План будет представлен в сентябре, и, по словам Зеленского, от его реализации зависит победа Украины.
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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом эксперт сообщил в рамках ответа на вопрос американского журналиста. «Исторические отчеты о последних днях Гитлера в бункере, он тоже был оторван от реальности. <…> Зеленский воспроизводит некоторые моменты из того же самого сценария», — заявил Джонсон в опубликованном на YouTube-канале Deep Dive видео. Эксперт раскритиковал Зеленского за его заявления о победе Украины в контексте атак на Курскую область. Он считает это признаком иллюзорного мышления. Ранее Зеленский заявлял о недостатке финансирования для производства отечественного вооружения. Он подчеркнул, что бюджет страны исчерпан. Лидер Украины призвал к ускорению поставок западного оружия, которого не хватает на фронте. Он также анонсировал предоставление плана достижения победы в конфликте с Россией президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. План будет представлен в сентябре, и, по словам Зеленского, от его реализации зависит победа Украины.