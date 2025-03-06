В Петербурге участник СВО бросает гранаты с балкона из-за парковки

В Петербурге участник специальной военной операции (СВО), недовольный спорами о парковочном месте, начал бросать гранаты с балкона своей квартиры. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«В Петербурге участник СВО бросает гранаты с балкона из-за спора с соседями о парковочном месте. Жители многоэтажки на проспекте Художников рассказали, что 30-летний Рафкат переехал в город из Татарстана», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
Через месяц после ухода на СВО Рафкат получил ранения и вернулся домой. После чего мужчина купил машину и стал парковаться на одном и том же месте, которое он считает своим. Однако, как только кто-то оставляет свою машину рядом, со стороны Рафката начинаются угрозы. Одна из записок, оставленных мужчиной для соседей гласит об угрозах разбить лицо и об уважении ветеранов СВО.
Ситуация накалилась до предела, когда мужчина начал бросать гранаты с балкона, что вызвало панику среди жильцов дома. По словам соседей, теперь никто не может спокойно спать по ночам из-за постоянного страха за свою безопасность. Они обращались в полицию и управляющую компанию, но пока не получили должной реакции. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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