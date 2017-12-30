Челябинский «Магнит» закрыл камеры хранения после теракта в Петербурге

В городе Копейск Челябинской области администрация гипермаркета «Магнит» приняла решение закрыть камеру хранения после теракта в Санкт-Петербурге. Об этом 29 декабря в своем Telegram-канале написал блогер Илья Варламов.
К сообщению автор также прикрепил фотографию объявления руководства магазина, которые объяснило закрытие ящиков для вещей покупателей техническими причинами. Кроме того, по словам Варламова, аналогичное решение приняли в одном из волгоградских супермаркетов торговой сети. Правда, там камеры хранения якобы отгорожены лентой.
По данным СМИ, к слову, это далеко не единственные случаи отказа магазинов от ящиков. В Санкт-Петербурге, к примеру, как сообщала Gazeta.Ru, торговая сеть «Перекресток» проводит демонтаж во всех магазинах. Аналогичная информация появлялась и про торговые точки Новгорода.
27 декабря в Санкт-Петербурге в одном из магазинов в камере хранения прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек, напоминает RT. Кремль признал инцидент терактом, отметив, что это было самодельное взрывное устройство.