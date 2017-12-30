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30 декабря 2017
04:57  30 декабря 2017 1

Челябинский «Магнит» закрыл камеры хранения после теракта в Петербурге

Кировский. Екатеринбург, супермаркет, магазин, кировский
В российских супермаркетах закрываются камеры хранения (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Копейск Челябинской области администрация гипермаркета «Магнит» приняла решение закрыть камеру хранения после теракта в Санкт-Петербурге. Об этом 29 декабря в своем Telegram-канале написал блогер Илья Варламов.

К сообщению автор также прикрепил фотографию объявления руководства магазина, которые объяснило закрытие ящиков для вещей покупателей техническими причинами. Кроме того, по словам Варламова, аналогичное решение приняли в одном из волгоградских супермаркетов торговой сети. Правда, там камеры хранения якобы отгорожены лентой.

Администрация объяснила решение закрыть камеры хранения технической причиной
Фото: Telegram-канал Ильи Варламова

По данным СМИ, к слову, это далеко не единственные случаи отказа магазинов от ящиков. В Санкт-Петербурге, к примеру, как сообщала Gazeta.Ru, торговая сеть «Перекресток» проводит демонтаж во всех магазинах. Аналогичная информация появлялась и про торговые точки Новгорода.

27 декабря в Санкт-Петербурге в одном из магазинов в камере хранения прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек, напоминает RT. Кремль признал инцидент терактом, отметив, что это было самодельное взрывное устройство.

Сергей Демин
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