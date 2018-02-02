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03 февраля 2018
02 февраля 2018
18:43  02 февраля 2018 1

Гордимся! Журналист «URA.RU» теперь отвечает за продвижение одного из лучших музеев России

Полина Домовитова будет освещать работу музея PERMMФото: Facebook

Собственный корреспондент «URA.RU» в Перми Полина Домовитова перешла на работу в музей PERMM — один из лучших музеев в России, заслуженно сравниваемый с такими мощными центрами современного искусства, как «Винзавод» и «Гараж» в Москве. На новом месте работы журналист «URA.RU» заняла пост пиар-менеджера.

«Буду освещать деятельность музея, отвечать за работу со СМИ. Долго сомневалась, нужно ли мне покидать „URA.RU“, но все же решилась. Современное искусство — жутко интересная для меня сфера. Плюс это новый опыт», — поделилась с «URA.RU» Домовитова.

В «URA.RU» Полина Домовитова пришла в октябре 2016 года и курировала социально-политическую повестку Прикамья. До этого журналист более пяти лет работала на пермском информационном портале 59.RU. За несколько лет она прошла путь от корреспондента до выпускающего редактора.

Нынешнее место работы экс-сотрудницы «URA.RU» — один из самых интересных и популярных музеев России за пределами двух столиц. PERMM был создан в 2009 году по инициативе галериста Марата Гельмана, одного из инициаторов знаменитой «пермской культурной революции», благодаря которой уральский город стал знаменит на весь мир. Выставочные проекты PERMM востребованы не только в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах России, но и пользуются популярностью за рубежом, например, в Италии.

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