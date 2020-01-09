Знаменитый бард Митяев предложил правительству РФ идею по раскрутке главного события Челябинска

Олег Митяев предложил провести конкурс на лучшую песню саммитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Российский бард Олег Митяев предложил объявить конкурс на лучшую песню для саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут летом в Челябинске. Это, по мнению Митяева, даст возможность повысить культурный статус его родного города.

«К Олимпийским играм в Москве в 1980 году были написаны песни, которые помнятся до сих пор („Старт дает Москва!“ „До свиданья, наш ласковый Миша!“), а вот Олимипиада-2014 в Сочи подобными песнями не запомнилась, — заявил „URA.RU“ Митяев. — Почему бы и для такого важного события не объявить конкурс на песню, чтобы была посвящена содружеству стран? А победителю конкурса выделить небольшой правительственный грант».

За подготовку саммитов в Челябинске на федеральном уровне отвечают МИД РФ и Минкульт РФ. «Кстати, министр иностранных дел России Сергей Лавров большой поклонник авторской песни. Сам играет на гитаре, и участники Грушинского фестиваля были гостями МИД РФ», — отметил Митяев.

В правительстве Челябинской области «URA.RU» сообщили, что «программа по культурным мероприятиям ШОС еще верстается». Зато уже согласована программа спортивных мероприятий. В Челябинске пройдут игры БРИКС по боксу, ушу, самбо, настольному теннису, волейболу и баскетболу 3×3 (стритболу).

Ранее предполагалось, что все мероприятия саммитов 2020 года будут проходить в Челябинске, но выяснилось, что прежнее руководство области допустило отставание по вводу ряда объектов. Поэтому мероприятия с участием глав государств перенесли в Санкт-Петербург. Остальные мероприятия примет Челябинск.