В Германии может возникнуть дефицит водителей из-за Украины

В ФРГ спрогнозировали нехватку водителей грузовиков из-за украинского кризиса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Германии транспортно-логистическая отрасль может столкнуться с нехваткой водителей из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт.

Он пояснил, что в 2021 году доля работавших на маршрутах дальнобойщиков в Германии из Украины составляла около 7%. «На фоне общеевропейской нехватки водителей грузовиков заменить их будет сложно», — считает Энгельхардт. Таким образом, он не исключил сложности с доставкой товаров в розничные сети.

Официальный представитель BGL отметил, что «из-за сильного оттока ликвидности немецкой транспортно-логистической отрасли грозит волна банкротств», — сказал Энгельхардт в интервью редакционной группе RND. вместе с тем, он оценивает рост цен на топливо, как еще один отягчающий фактор.

Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Главная цель действий российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация. В ответ на это ряд европейских стран, США, Канада, Япония ввели в отношении России жесткие санкции. В результате этого экономические проблемы начались в Европе: инфляция резко выросла, как и цены на электроэнергию и газоснабжение в квартирах обычных граждан. Кроме того, в случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии, рискует замерзнуть следующей зимой.

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