Губернаторы отчитались, как исполняют проекты «Единой России»

17 июня 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Губернаторы исполняют масштабные всероссийские проекты партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Петербургском международном экономическом форуме губернаторы регионов на отчитались об успехах реализации всероссийских проектов, инициатором которых выступила партия «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте партии. «На площадке „Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии“ о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования рассказали секретари региональных отделений „Единой России“ — главы субъектов РФ. Народная программа „Единой России“ — это конкретные объекты, которые будут построены в регионах», — заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Он добавил, что одна из программ — «Формирование комфортной городской среды» работает с 2016 года, и уже 100 тысяч объектов благодаря ей благоустроено. Кроме того, партия продолжает поддерживать семьи с детьми. «У нас в регионе, например, введены социальные дисконтные карты, которые позволяют семьям получать дополнительные скидки. А социальные контракты позволяют людям, которые хотят изменить свою жизнь, хотят чему-то научиться, открыть свое дело», — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин. В Самарской области благодаря инициативам ЕР в два раза увеличить финансирование на социальную поддержку в целом. «В этом году комплекс мер поддержки, который принят „Единой Россией“, увеличил ее суммарно с решениями на федеральном уровне до 66 миллиардов. Это касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий», — рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров. Социальная газификация в России — еще один важный аспект. В Челябинской области благодаря программе будет подключено порядка 90 тысяч домовладений. «Более 1 миллиарда рублей выделяем на эти цели. По программе газификации населенных пунктов, где нет газа, будет построено порядка 400 км газопроводов и подключено более 5 тысяч домовладений», — рассказал секретарь Челябинского отделения партии, губернатор Алексей Текслер. «Газификация регионов — это живой мощнейший инфраструктурный проект „Единой России“. 526 миллиардов рублей в ближайшие 4 года будет потрачено на строительство отводов межпоселковых газопроводов», — дополнил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Первостепенным вопросом в России является капитальный ремонт школ. В 80 регионах «Единая Россия» реализует программу совместно с Минпросвещения. Соответственно, за пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. «Более 1300 объектов сдадим в 2022 году. Должны появиться не только новые стены и оборудование, но и новые пространства: спортивные, творческие, музейные, комнаты школьников. В общественные штабы включены родители, дети, педагоги и все региональные отделения «Единой России», — пояснила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Социальная газификация в России — еще один важный аспект, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер пресс-служба партии «Единая Россия» Представители партии обсудили важные для россиян вопросы пресс-служба партии «Единая Россия» Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что за 2022 год отремонтируют более 1 300 школ в регионах РФ пресс-служба партии «Единая Россия» «Единая Россия» реализует масштабные проекты по всей стране пресс-служба партии «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На Петербургском международном экономическом форуме губернаторы регионов на отчитались об успехах реализации всероссийских проектов, инициатором которых выступила партия «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте партии. «На площадке „Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии“ о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования рассказали секретари региональных отделений „Единой России“ — главы субъектов РФ. Народная программа „Единой России“ — это конкретные объекты, которые будут построены в регионах», — заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Он добавил, что одна из программ — «Формирование комфортной городской среды» работает с 2016 года, и уже 100 тысяч объектов благодаря ей благоустроено. Кроме того, партия продолжает поддерживать семьи с детьми. «У нас в регионе, например, введены социальные дисконтные карты, которые позволяют семьям получать дополнительные скидки. А социальные контракты позволяют людям, которые хотят изменить свою жизнь, хотят чему-то научиться, открыть свое дело», — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин. В Самарской области благодаря инициативам ЕР в два раза увеличить финансирование на социальную поддержку в целом. «В этом году комплекс мер поддержки, который принят „Единой Россией“, увеличил ее суммарно с решениями на федеральном уровне до 66 миллиардов. Это касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий», — рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров. Социальная газификация в России — еще один важный аспект. В Челябинской области благодаря программе будет подключено порядка 90 тысяч домовладений. «Более 1 миллиарда рублей выделяем на эти цели. По программе газификации населенных пунктов, где нет газа, будет построено порядка 400 км газопроводов и подключено более 5 тысяч домовладений», — рассказал секретарь Челябинского отделения партии, губернатор Алексей Текслер. «Газификация регионов — это живой мощнейший инфраструктурный проект „Единой России“. 526 миллиардов рублей в ближайшие 4 года будет потрачено на строительство отводов межпоселковых газопроводов», — дополнил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Первостепенным вопросом в России является капитальный ремонт школ. В 80 регионах «Единая Россия» реализует программу совместно с Минпросвещения. Соответственно, за пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. «Более 1300 объектов сдадим в 2022 году. Должны появиться не только новые стены и оборудование, но и новые пространства: спортивные, творческие, музейные, комнаты школьников. В общественные штабы включены родители, дети, педагоги и все региональные отделения «Единой России», — пояснила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.