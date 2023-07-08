Эрдоган раскрыл, когда хочет встретиться с Путиным

Эрдоган заявил, что планирует встречу с Путиным в августе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил сам глава турецкого государства.

«Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», — заявил Эрдоган. Он отметил, что Турция поддерживает диалог с Россией и не позволит никому испортить отношения между двумя странами. Трансляция велась на телеканале ТРТ.

Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече турецкий лидер заявил, что Киев имеет право вступить в НАТО.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил сам глава турецкого государства. «Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», — заявил Эрдоган. Он отметил, что Турция поддерживает диалог с Россией и не позволит никому испортить отношения между двумя странами. Трансляция велась на телеканале ТРТ. Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече турецкий лидер заявил, что Киев имеет право вступить в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...