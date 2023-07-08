Эрдоган раскрыл, когда хочет встретиться с Путиным

Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил сам глава турецкого государства.
«Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», — заявил Эрдоган. Он отметил, что Турция поддерживает диалог с Россией и не позволит никому испортить отношения между двумя странами. Трансляция велась на телеканале
Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече турецкий лидер заявил, что Киев имеет право вступить в НАТО.
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