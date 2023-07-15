Тюменский губернатор напомнил о подвиге нефтяников

Александр Моор: монумент «Покорителям Самотлора» — это напоминание о подвиге нефтяников
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Памятник "Покорителям Самотлора". Алеша. Нижневартовск , алеша, покорителям самотлора
Прототипом монумента является нефтяник Федор Метрусенко Фото:

Монумент «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске (ХМАО) является напоминанием о трудовом подвиге геологов и нефтяников. Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор в 45-ю годовщину открытия памятника.

«В Нижневартовске 15 июля 1978 года установили монумент „Покорителям Самотлора“. Это не просто один из самых красивых памятников Югры, но и напоминание о подвиге геологов и нефтяников, покорителей Севера, которые в мороз, в условиях труднопроходимой местности, запускали первые скважины на Самотлорском нефтяном месторождении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора.

Александр Моор рассказал, что прообразом памятника является нефтяник Федор Метрусенко. Он работал на месторождении буровым мастером.

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Монумент «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске (ХМАО) является напоминанием о трудовом подвиге геологов и нефтяников. Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор в 45-ю годовщину открытия памятника. «В Нижневартовске 15 июля 1978 года установили монумент „Покорителям Самотлора“. Это не просто один из самых красивых памятников Югры, но и напоминание о подвиге геологов и нефтяников, покорителей Севера, которые в мороз, в условиях труднопроходимой местности, запускали первые скважины на Самотлорском нефтяном месторождении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора. Александр Моор рассказал, что прообразом памятника является нефтяник Федор Метрусенко. Он работал на месторождении буровым мастером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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