Тюменский губернатор напомнил о подвиге нефтяников

Монумент «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске (ХМАО) является напоминанием о трудовом подвиге геологов и нефтяников. Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор в 45-ю годовщину открытия памятника.
«В Нижневартовске 15 июля 1978 года установили монумент „Покорителям Самотлора“. Это не просто один из самых красивых памятников Югры, но и напоминание о подвиге геологов и нефтяников, покорителей Севера, которые в мороз, в условиях труднопроходимой местности, запускали первые скважины на Самотлорском нефтяном месторождении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора.
Александр Моор рассказал, что прообразом памятника является нефтяник Федор Метрусенко. Он работал на месторождении буровым мастером.
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