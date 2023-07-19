Экскурсионные автобусы в Крым будут ходить через новые регионы

Экскурсионные автобусы в Крым и из него будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.
«Автобусы с туристами, которые направлялись в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы», — передает Минтранс Крыма в своем telegram-канале. Отмечается, что через керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы.
Ночью 17 июля Украина нанесла удар по Крымскому мосту при помощи двух надводных беспилотников. Погибли два человека. После этого было закрыто движение по одной полосе. Оно откроется после ремонтных работ. Попасть в Крым можно по сухопутному коридору через новые регионы. Для его безопасности были установлены дополнительные средства ПВО.
Экскурсионные автобусы в Крым и из него будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. «Автобусы с туристами, которые направлялись в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы», — передает Минтранс Крыма в своем telegram-канале. Отмечается, что через керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Ночью 17 июля Украина нанесла удар по Крымскому мосту при помощи двух надводных беспилотников. Погибли два человека. После этого было закрыто движение по одной полосе. Оно откроется после ремонтных работ. Попасть в Крым можно по сухопутному коридору через новые регионы. Для его безопасности были установлены дополнительные средства ПВО.