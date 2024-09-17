СК показал, как задерживал мигранта, сбившего ребенка насмерть

Следственный комитет России опубликовал видео задержания 20-летнего мигранта из Таджикистана, который на каршеринговом автомобиле совершил наезд на двух детей в Москве. В результате инцидента один ребенок скончался на месте, второй пострадал и был госпитализирован.
«В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме», — говорится в публикации СК. По информации следствия, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
Водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора и сбил двух детей: мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована. Силовые структуры установили, что водитель является гражданином Таджикистана.
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