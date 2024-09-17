СК показал, как задерживал мигранта, сбившего ребенка насмерть

СК опубликовал кадры задержания мигранта, который сбил двух детей в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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В СК доставлен мигрант, который сбил ребенка насмерть в Москве
В СК доставлен мигрант, который сбил ребенка насмерть в Москве Фото:

Следственный комитет России опубликовал видео задержания 20-летнего мигранта из Таджикистана, который на каршеринговом автомобиле совершил наезд на двух детей в Москве. В результате инцидента один ребенок скончался на месте, второй пострадал и был госпитализирован.

«В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме», — говорится в публикации СК. По информации следствия, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

Водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора и сбил двух детей: мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована. Силовые структуры установили, что водитель является гражданином Таджикистана.

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Следственный комитет России опубликовал видео задержания 20-летнего мигранта из Таджикистана, который на каршеринговом автомобиле совершил наезд на двух детей в Москве. В результате инцидента один ребенок скончался на месте, второй пострадал и был госпитализирован. «В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме», — говорится в публикации СК. По информации следствия, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора и сбил двух детей: мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована. Силовые структуры установили, что водитель является гражданином Таджикистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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