Взрыв трехтонной бомбы под Курском попал на видео

03 октября 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

ВС РФ применили бомбу по позициям ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российская армия применила мощную бомбу весом более трех тонн по позициям ВСУ в Курской области. Ее взрыв попал на видео, сообщают СМИ. «Курская область, район н. п. Кремяное, вчера вечером. Отряд Смуглянки ведет объективный контроль прилета ФАБ-3000 по позициям противника», — так подписал видео telegram-канал «Два майора». На опубликованных кадрах виден момент взрыва, после которого в воздух поднимается густое облако дыма. Сообщается, что это взрыв бомбы ФАБ-3000, использованный в районе населенного пункта Кремяное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия применила мощную бомбу весом более трех тонн по позициям ВСУ в Курской области. Ее взрыв попал на видео, сообщают СМИ. «Курская область, район н. п. Кремяное, вчера вечером. Отряд Смуглянки ведет объективный контроль прилета ФАБ-3000 по позициям противника», — так подписал видео telegram-канал «Два майора». На опубликованных кадрах виден момент взрыва, после которого в воздух поднимается густое облако дыма. Сообщается, что это взрыв бомбы ФАБ-3000, использованный в районе населенного пункта Кремяное.