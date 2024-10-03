Взрыв трехтонной бомбы под Курском попал на видео

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ВС РФ применили бомбу по позициям ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия применила мощную бомбу весом более трех тонн по позициям ВСУ в Курской области. Ее взрыв попал на видео, сообщают СМИ.

«Курская область, район н. п. Кремяное, вчера вечером. Отряд Смуглянки ведет объективный контроль прилета ФАБ-3000 по позициям противника», — так подписал видео telegram-канал «Два майора».

На опубликованных кадрах виден момент взрыва, после которого в воздух поднимается густое облако дыма. Сообщается, что это взрыв бомбы ФАБ-3000, использованный в районе населенного пункта Кремяное.

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Российская армия применила мощную бомбу весом более трех тонн по позициям ВСУ в Курской области. Ее взрыв попал на видео, сообщают СМИ. «Курская область, район н. п. Кремяное, вчера вечером. Отряд Смуглянки ведет объективный контроль прилета ФАБ-3000 по позициям противника», — так подписал видео telegram-канал «Два майора». На опубликованных кадрах виден момент взрыва, после которого в воздух поднимается густое облако дыма. Сообщается, что это взрыв бомбы ФАБ-3000, использованный в районе населенного пункта Кремяное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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