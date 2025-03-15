15 марта 2025
14 марта 2025

Петербуржцы пожаловались на клинику, а прокуратура нашла там множество нарушений

Прокуратура Петербурга обнаружила в медцентре незарегистрированные препараты
© Служба новостей «URA.RU»
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Особую тревогу вызвало отсутствие информации о медицинском образовании сотрудников
Особую тревогу вызвало отсутствие информации о медицинском образовании сотрудников Фото:

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку медицинской организации ООО «Велнес» после поступления жалоб от граждан. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, включая использование незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«В ходе выездной проверки в обществе с ограниченной ответственностью „Велнес“ выявлены нарушения в оснащении оборудованием медицинских кабинетов, а также незарегистрированные медицинские препараты, их хранение с нарушением условий», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Особую тревогу вызвало отсутствие информации о медицинском образовании и аккредитации сотрудников в Единой государственной информационной системе здравоохранения.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура возбудила дело, предусматривающее ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензирования. Дело направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Руководству организации внесено представление о необходимости устранения нарушений, за ходом исполнения которого будет осуществляться контроль.

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Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку медицинской организации ООО «Велнес» после поступления жалоб от граждан. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, включая использование незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «В ходе выездной проверки в обществе с ограниченной ответственностью „Велнес“ выявлены нарушения в оснащении оборудованием медицинских кабинетов, а также незарегистрированные медицинские препараты, их хранение с нарушением условий», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Особую тревогу вызвало отсутствие информации о медицинском образовании и аккредитации сотрудников в Единой государственной информационной системе здравоохранения. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура возбудила дело, предусматривающее ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензирования. Дело направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Руководству организации внесено представление о необходимости устранения нарушений, за ходом исполнения которого будет осуществляться контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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