Петербуржцы пожаловались на клинику, а прокуратура нашла там множество нарушений

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку медицинской организации ООО «Велнес» после поступления жалоб от граждан. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, включая использование незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«В ходе выездной проверки в обществе с ограниченной ответственностью „Велнес“ выявлены нарушения в оснащении оборудованием медицинских кабинетов, а также незарегистрированные медицинские препараты, их хранение с нарушением условий», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Особую тревогу вызвало отсутствие информации о медицинском образовании и аккредитации сотрудников в Единой государственной информационной системе здравоохранения.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратура возбудила дело, предусматривающее ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензирования. Дело направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Руководству организации внесено представление о необходимости устранения нарушений, за ходом исполнения которого будет осуществляться контроль.
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