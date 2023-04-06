Власти ответили на психологически важные вопросы россиян

Мишустин дал пояснения к отчету в Госдуме

07 апреля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ответил на запросы депутатов, отметив, что это обратная связь от россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти ответили на психологически важные для россиян вопросы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дополнил и пояснил основные мысли, обозначенные во время отчета правительства в Госдуме. Так эксперты объясняют итоги встречи премьера с народными избранниками 6 апреля. По словам политологов, общение Мишустина с депутатами также демонстрирует единую линию исполнительной и законодательной власти, что важно в условиях внешнеполитического давления. Во встрече с Мишустиным в Доме правительства приняли участие 10 народных избранников. Это депутаты, которые не успели задать премьер-министру свой вопрос во время отчета в Госдуме 23 марта. «Вы представляете все фракции Госдумы, многих из вас лично знаю. Хочу сказать, что вы люди очень активные, постоянно работаете в регионах и получаете ту важную обратную связь от людей, о которой постоянно говорит президент [Владимир Путин], для того, чтобы мы вместе решали задачи, связанные с достижением национальных целей развития», — подчеркнул Мишустин. Запросы депутатов, сделанные после отчета правительства в Госдуме, взяты в работу и находятся на особом контроле, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все прозвучавшие во время отчета предложения парламентариев взяты в работу и находятся на особом контроле правительства, так как запросы от депутатского корпуса — это обратная связь от россиян и ориентир работы правительства, заявил премьер-министр. «Все вопросы и наказы депутатов после отчета правительства в Госдуме поставлены на особый контроль. Мы занимаемся в буквальном смысле отработкой каждого вопроса, который был задан», — заверил Мишустин. Премьер подробно ответил на предложения всех приглашенных депутатов. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поднял тему развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств. По словам депутата, тема важная и видно, что премьер многое делает в этом направлении. В ответ Мишустин напомнил, что в этом году Россия председательствует в ЕАЭС. В июне в Сочи состоится очередная встреча представителей государств, где поднимут темы промышленной и экономической кооперации, построения финансовой инфраструктуры и создания финансового суверенитета. Депутаты и правительство РФ работают над законопроектом по переподготовке участников спецоперации и членов их семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как минимум два вопроса были посвящены развитию макрорегионов — Северного Кавказа и Дальнего Востока, прозвучали также вопросы по строительной сфере, внедрению искусственного интеллекта и принятию российского гражданства, рассказал URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. «Я поблагодарил премьера за поддержку проекта о занятости. Он является одним из важнейших в социальной сфере в этом году. Проект прошел первое чтение. Он расширит количество льготных категорий, которые получат право на дополнительную помощь при трудоустройстве. В частности, это участники спецоперации и члены их семей. После принятия проекта закона потребуется целый ряд подзаконных актов от правительства. Кроме того, по словам Мишустина, правительство предлагает предусмотреть возможность финансовой поддержки работодателя в виде частичной компенсации зарплаты в случае трудоустройства сотрудников этой категории», — рассказал депутат. Встреча демонстрирует единую линию работы правительства и парламента, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU С предложением создания программы развития агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке, а также благодарностью за поддержку законопроекта по северному завозу выступил председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. «Мишустин сдержал слово — встретился с нами. Такое впервые в моей 30-летней практике. Премьер работал с нами два часа. Кто-то задал вопросы устно, кто-то письменно», — поделился впечатлениями депутат. Встреча Мишустина с депутатами демонстрирует открытость правительства и готовность работы с парламентом, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В нынешней ситуации важно показывать единую линию, которую проводят законодательная и исполнительная ветви власти. Ответить на вопросы депутатов — это психологическая необходимость для всех — для страны, для мира. В числе не отвеченных могли оказаться вопросы, которые крайне важны и могли бы поменять ситуацию», — пояснил политолог. Статья по теме Спецоперация и санкции США и ЕС изменили позиции Мишустина Дополнительная встреча Мишустина с депутатами — это желание властей «доточить» основные вопросы, обозначенные во время отчета, донести их до россиян, полагает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Во время отчета в Госдуме Мишустин озвучил много цифр, не всем они понятны. Отсюда и набор вопросов на встрече с депутатами — все они уточняющие, поясняющие», — сообщил собеседник. Новые полномочия парламента, закрепленные в Конституции, требуют от правительства быть более внимательным к запросам депутатов, отмечает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Мишустин демонстрирует конструктивное взаимодействие правительства и депутатского корпуса. Его действия по сближению с Госдумой логичны, учитывая новый порядок назначения кабинета министров», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ответили на психологически важные для россиян вопросы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дополнил и пояснил основные мысли, обозначенные во время отчета правительства в Госдуме. Так эксперты объясняют итоги встречи премьера с народными избранниками 6 апреля. По словам политологов, общение Мишустина с депутатами также демонстрирует единую линию исполнительной и законодательной власти, что важно в условиях внешнеполитического давления. Во встрече с Мишустиным в Доме правительства приняли участие 10 народных избранников. Это депутаты, которые не успели задать премьер-министру свой вопрос во время отчета в Госдуме 23 марта. «Вы представляете все фракции Госдумы, многих из вас лично знаю. Хочу сказать, что вы люди очень активные, постоянно работаете в регионах и получаете ту важную обратную связь от людей, о которой постоянно говорит президент [Владимир Путин], для того, чтобы мы вместе решали задачи, связанные с достижением национальных целей развития», — подчеркнул Мишустин. Все прозвучавшие во время отчета предложения парламентариев взяты в работу и находятся на особом контроле правительства, так как запросы от депутатского корпуса — это обратная связь от россиян и ориентир работы правительства, заявил премьер-министр. «Все вопросы и наказы депутатов после отчета правительства в Госдуме поставлены на особый контроль. Мы занимаемся в буквальном смысле отработкой каждого вопроса, который был задан», — заверил Мишустин. Премьер подробно ответил на предложения всех приглашенных депутатов. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поднял тему развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств. По словам депутата, тема важная и видно, что премьер многое делает в этом направлении. В ответ Мишустин напомнил, что в этом году Россия председательствует в ЕАЭС. В июне в Сочи состоится очередная встреча представителей государств, где поднимут темы промышленной и экономической кооперации, построения финансовой инфраструктуры и создания финансового суверенитета. Как минимум два вопроса были посвящены развитию макрорегионов — Северного Кавказа и Дальнего Востока, прозвучали также вопросы по строительной сфере, внедрению искусственного интеллекта и принятию российского гражданства, рассказал URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. «Я поблагодарил премьера за поддержку проекта о занятости. Он является одним из важнейших в социальной сфере в этом году. Проект прошел первое чтение. Он расширит количество льготных категорий, которые получат право на дополнительную помощь при трудоустройстве. В частности, это участники спецоперации и члены их семей. После принятия проекта закона потребуется целый ряд подзаконных актов от правительства. Кроме того, по словам Мишустина, правительство предлагает предусмотреть возможность финансовой поддержки работодателя в виде частичной компенсации зарплаты в случае трудоустройства сотрудников этой категории», — рассказал депутат. С предложением создания программы развития агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке, а также благодарностью за поддержку законопроекта по северному завозу выступил председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. «Мишустин сдержал слово — встретился с нами. Такое впервые в моей 30-летней практике. Премьер работал с нами два часа. Кто-то задал вопросы устно, кто-то письменно», — поделился впечатлениями депутат. Встреча Мишустина с депутатами демонстрирует открытость правительства и готовность работы с парламентом, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дополнительная встреча Мишустина с депутатами — это желание властей «доточить» основные вопросы, обозначенные во время отчета, донести их до россиян, полагает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Во время отчета в Госдуме Мишустин озвучил много цифр, не всем они понятны. Отсюда и набор вопросов на встрече с депутатами — все они уточняющие, поясняющие», — сообщил собеседник. Новые полномочия парламента, закрепленные в Конституции, требуют от правительства быть более внимательным к запросам депутатов, отмечает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Мишустин демонстрирует конструктивное взаимодействие правительства и депутатского корпуса. Его действия по сближению с Госдумой логичны, учитывая новый порядок назначения кабинета министров», — подытожил эксперт.