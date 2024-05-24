Мишустин «подбирает ключи» к Центральной Азии

Усилиями правительства РФ Туркменистан, который благодаря своему географическому расположению называют «ключом к Центральной Азии», стратегическое партнерство между двумя странами успешно развивается. Содействовать этому призваны новые логистические и энергетические проекты, предложенные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на заседании глав правительств стран СНГ. Так эксперты оценили для URA.RU итоги работы премьера в Ашхабаде 24 мая.
Визит в столицу Туркменистана стал для Мишустина первой зарубежной поездкой после переназначения на пост премьера. С президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и главой верхней палаты парламента республики Гурбангулы Бердымухамедовым Мишустин встретился в январе 2023 года, когда были подписали восемь соглашений о сотрудничестве.
«В первом квартале 2024 года [рост товарооборота] составил 22%, это примерно 18 млрд рублей, что, я считаю, недостаточно. Нам нужно больше работать, чтобы наши отношения в инвестиционной сфере, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах развивались», — такими словами Мишустин подвел итоги встречи работы за прошедший год с президентом Туркменистана в эфире местного телеканала «Watan».
После, на расширенном заседании глав правительств, Мишустин сообщил, что в рамках работы над планом мероприятий по реализации первого этапа стратегии развития экономического сотрудничества, которая рассчитана до конца нынешнего десятилетия, товарооборот между странами СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети. Дальнейшие совместные усилия будут способствовать устойчивому росту экономик государств Содружества, убежден премьер-министр.
На саммите глав правительств между Россией и Туркменистаном были подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере миграции, меморандум о совместной подготовке кадров и взаимодействии в сфере рыболовства, а также протокол о борьбе с таможенными нарушениями.
«С участием членов национальных делегаций главы правительств заслушали сообщение о концепции сотрудничества государств СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и плане первоочередных мероприятий по её реализации. Участникам заседания была также представлена информация о плане действий по оптимизации инфраструктуры и развития международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств СНГ на период до 2030 года», — сообщил Мишустин о главных итогах заседания на уровне глав правительств Содружества.
Визит премьер-министра РФ в Ашхабад и переговоры с руководством Туркменистана, вовлечение этой нейтральной страны в активное участие в процессах СНГ, имеют большое значение как для России, так и для Центральной Азии, в целом. Ситуация, когда Европейский союз, Япония и Индия активно укрепляют свои позиции в регионе, приводит к «конкурентной борьбе между различными странами и блоками». Такое мнение в беседе с URA.RU высказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
«Туркменистан — ключ к Центральной Азии, а значит — к политическим и логистическим процессам всей Евразии», — уверен эксперт.
По его словам, визит Мишустина и переговоры на высшем уровне призваны укрепить российско-туркменские отношения и повысить уровень доверия, поскольку между странами сохраняются определенные разногласия, касающиеся принципов раздела Каспийского моря и ценообразования на поставки газа.
«Однако ситуация начала меняться, и Россия стала вести более гибкую политику в отношении стран СНГ, в том числе Туркменистана, который теперь рассматривается как весьма важный и стратегический партнер», — сказал Шмелев.
Туркменистан, обладающий сокращающимися природными запасами газа и нефти, переориентирует свои ресурсы на экспорт в Китай, ограничивая возможности поставок на Запад и тем самым переставая быть конкурентом России на данном направлении, отметил со своей стороны руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев.
«Прошлые планы по строительству трубопроводов через Каспийское море с участием Турции теперь уступают место новым реалиям. Россия как потенциальный поставщик газа для Туркменистана может в будущем использовать туркменские маршруты для транзита своего газа, что создает дополнительные логистические пути и уменьшит зависимость от одного маршрута», — сказал эксперт.
По словам собеседника агентства, несмотря на свою изолированность и небольшой внутренний рынок, Туркменистан обладает значительным геополитическим потенциалом, укрепляя связи с Турцией и расширяя своё влияние в регионе. С учетом транспортно-логистической системы, которая включает нефтегазовые маршруты, железные и автомобильные дороги, Ашхабад играет ключевую роль в соединении с Ираном, Пакистаном и Индией, указал Киреев.
«Укрепление сотрудничества с Туркменией особенно актуально на фоне стабилизации ситуации в Афганистане, богатом редкоземельными металлами и другими ценными ресурсами, которые могут как использоваться нашей страной, так и доставляться потребителям через логистические цепочки», — отметил эксперт.
Вместе с тем, Киреев отметил уникальное положение Туркменистана в контексте миграционной политики России. Это обстоятельство делает Туркменистан привлекательным партнером для России на длительную перспективу.
«Туркменистан не является источником миграционного потока в нашу страну, что выгодно отличает его от других республик, таких как Таджикистан, где миграция часто становится предметом двусторонних отношений, когда для заключения выгодных соглашений республики каждый раз поднимают миграционный вопрос», — указал эксперт.
Со своей стороны ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин напомнил, что по территории Туркменистана проходит Восточный маршрут коридора «Север — Юг», который обеспечивает поставки грузов по железной дороге из России через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана.
»Россия заинтересована в увеличении объемов транзита по коридору «Север — Юг» за счет повышения эффективности его функционирования. Из логистических проектов сейчас особенно важно «перезагрузить» паромное сообщение между Туркменистаном и Россией», — считает эксперт.
России так или иначе придется преодолеть «нейтралитет» Туркменистана, доказать республике, что сотрудничество с нашей страной на площадках ЕАЭС и ОДКБ сулит Ашхабаду большую выгоду, нежели от совместных проектов с другими странами, указал эксперт группы компаний «Полилог» Глеб Беляков. «Нейтральный статус Туркмении означает и отсутствие гарантий безопасности, а потому вопросы давления со стороны соседнего Афганистана власти страны сейчас обсуждают с Вашингтоном, который сохранил рычаги влияния на Кабул. Задача правительства — выгодными проектами доказать, что Россия партнер стратегически более важный, нежели США», — подчеркнул Беляков.
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