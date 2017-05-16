16:04 16 мая 2017 0

У уральского медного олигарха Игоря Алтушкина (слева на переднем плане) могут увести лучшего бойца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент и основатель промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев готов принять в свою организацию уральского бойца Ивана Штыркова, который выступает в турнирах «РМК Боксинг Промоушенс» олигарха Игоря Алтушкина. Об этом российский спортивный менеджер заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«У Штыркова вполне приличный уровень. Дело в том, что когда спортсмен почти постоянно выступает дома, а его соперники не очень известные или известны тем, кем они были раньше, это определенным образом дискридитирует бойца, — сказал Гаджиев. — Штырков отлично бы смотрелся в любом турнире. Мы его с распростертыми объятиями примем. Вопрос к его менеджменту».

Ивана Штыркова (сверху) готовы принять на турнирах куда более высокого уровня, чем он посещает сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

28-летний Иван Штырков — самый известный спортсмен промоутерской организации «РМК Боксинг Промоушенс», выступающий по правилам ММА. В его послужном списке победа над 46-летним Джеффом Монсоном и 37-летним Антонио Сильвой.

Крупнейший российский организатор боев по смешанным единоборствам компания Fight Night Global впервые проведет турнир в Екатеринбурге 25 мая на площадке Дворца игровых видов спорта. Всего в рамках турнира состоятся девять боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе между екатеринбургским самбистом Венером Галиевым по прозвищу Башкир и 29-летним бразильцем Диего Брандао.