14:48 29 мая 2017 0

Бразилец выпил лишнего, отмечая свое 30-летие Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент промоутерской компании Fight Night Камил Гаджиев рассказал, как бразильский чемпион отмечал в Екатеринбурге свой день рождения.

«Диего Брандао в тот день отмечал свое 30-летие. Потом на парковке охранник ему что-то сказал. Брандао не знает русского языка, но по интонации и выражению лица охранника он понял, что тот сказал ему что-то обидное, — рассказал „URA.RU“ Камил Гаджиев. — Хорошо, что не дошло до драки, тогда был бы скандал. А так ведь ничего не произошло, Брандао ограничился словами, сел в машину и уехал».

По словам Камила Гаджиева, спортсмен Диего Брандао уже благополучно вернулся домой в Бразилию и о России у него остались хорошие впечатления, он благодарен россиянам за организацию турнира.

О конфликте на автопарковке стало известно накануне, когда очевидец пьяного дебоша бразильского чемпиона прислал видео на «URA.RU». На видео бразилец возбужденно кричит, матерится на английском языке и пытается напасть на кого-то. Камил Гаджиев (президент промоутерской компании Fight Night) и Сангаджи Тарбаев (продюсер промоутерской компании Fight Nights Global) с трудом утихомирили бразильца и посадили в машину.