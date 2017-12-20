Летописец Путина поиронизировал над свердловским омбудсменом

03:42 20 декабря 2017 0

Слова Татьяны Мерзляковой привлекли внимание журналиста Андрея Колесникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активность уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой на встрече с президентом России Владимиром Путиным удостоилась ехидного комментария от специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова. В репортаже, описывающем церемонию вручения государственных премий, журналист подробно остановился на поведении приглашенных, среди которых были все региональные омбудсмены.

Колесников описал забавный диалог федеральной уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой с ее предшественником Олегом Мироновым:

— Чем, прежде всего, как вы думаете, занимаются правозащитники? — спрашивала Олега Миронова Татьяна Москалькова.

— Пользуются случаем, — кивал он.— Вот и вам надо!

— Нет! Они говорят правду! И я вам сейчас тоже скажу! О правах человека нельзя говорить в общем!.. В общем так…

Также он рассказал и о том, как появилось заявление о возможной амнистии после выборов президента России.

— Владимир Владимирович, может быть, подумать о масштабной амнистии в честь вашего избрания на пост президента? — вдруг спросил Владимира Путина немолодой правозащитник.

— Можно подумать, — неожиданно легко согласился президент.

— Это может стать хорошей традицией! — воскликнул обрадованный правозащитник, и я не очень понял: он сейчас, видимо, отдавал себе отчет в том, что Владимир Путин и дальше, раз за разом, будет становиться президентом?..

— Ну да…— рассеянно кивнул Владимир Путин.

— И милость к падшим призывал! — восторженно продекламировал правозащитник.— Да, Владимир Владимирович?!

— Конечно, — снова кивнул президент.

Казалось, ему хотелось, прежде всего, успокоить коллегу. А ведь на самом деле сейчас были произнесены важнейшие слова, и произнес их не правозащитник, а Владимир Путин. После этого наступил и звездный час Татьяны Мерзляковой. Колесников приводит такую сценку со своим комментарием:

— Я работаю на своем посту столько, сколько вы работаете на посту президента! — издалека обращала на себя внимание уполномоченная по правам человека Свердловской области.

«Было ясно: раньше, чем он, она не уйдет, тем более после такого, можно сказать, общения один на один», — пишет Колесников.