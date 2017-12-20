Летописец Путина поиронизировал над свердловским омбудсменом

Активность уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой на встрече с президентом России Владимиром Путиным удостоилась ехидного комментария от специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова. В репортаже, описывающем церемонию вручения государственных премий, журналист подробно остановился на поведении приглашенных, среди которых были все региональные омбудсмены.
Колесников описал забавный диалог федеральной уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой с ее предшественником Олегом Мироновым:
— Чем, прежде всего, как вы думаете, занимаются правозащитники? — спрашивала Олега Миронова Татьяна Москалькова.
— Пользуются случаем, — кивал он.— Вот и вам надо!
— Нет! Они говорят правду! И я вам сейчас тоже скажу! О правах человека нельзя говорить в общем!.. В общем так…
Также он рассказал и о том, как появилось заявление о возможной амнистии после выборов президента России.
— Владимир Владимирович, может быть, подумать о масштабной амнистии в честь вашего избрания на пост президента? — вдруг спросил Владимира Путина немолодой правозащитник.
— Можно подумать, — неожиданно легко согласился президент.
— Это может стать хорошей традицией! — воскликнул обрадованный правозащитник, и я не очень понял: он сейчас, видимо, отдавал себе отчет в том, что Владимир Путин и дальше, раз за разом, будет становиться президентом?..
— Ну да…— рассеянно кивнул Владимир Путин.
— И милость к падшим призывал! — восторженно продекламировал правозащитник.— Да, Владимир Владимирович?!
— Конечно, — снова кивнул президент.
Казалось, ему хотелось, прежде всего, успокоить коллегу. А ведь на самом деле сейчас были произнесены важнейшие слова, и произнес их не правозащитник, а Владимир Путин. После этого наступил и звездный час Татьяны Мерзляковой. Колесников приводит такую сценку со своим комментарием:
— Я работаю на своем посту столько, сколько вы работаете на посту президента! — издалека обращала на себя внимание уполномоченная по правам человека Свердловской области.
«Было ясно: раньше, чем он, она не уйдет, тем более после такого, можно сказать, общения один на один», — пишет Колесников.