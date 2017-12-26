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27 декабря 2017
26 декабря 2017
17:00  26 декабря 2017 3

Сбербанк разработал мобильное приложение для обслуживания корпоративных клиентов. «Аналогов на рынке нет»

Пресс-конференция в ТАСС
Приложение позволит существенно сократить время доступа к необходимым сервисамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк разработал и внедрил уникальное технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка) появились мобильные рабочие места. Об этом «URA.RU» сообщили в Сбербанке. Решение разработано на абсолютно новой технологической платформе Сбербанка — Единой фронтальной системе, и дает возможность оперативной дистанционной работы в различных автоматизированных системах банка.

Теперь клиентские менеджеры SberbankCIB могут на своих планшетах в режиме онлайн получить доступ к необходимым для работы информации и сервисам. В их числе — данные по клиентам, рассматриваемые сделки, рабочий календарь, список задач, отраслевые и корпоративные новости, аналитика, продуктовые и клиентские презентации. Существенно сокращается время, требуемое для работы с такой информацией и сервисами, работа клиентских менеджеров становится более мобильной и технологичной.

«Работа с крупнейшими клиентами специфична: она требует идеального сервиса, максимальной оперативности и особого подхода к безопасности — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента крупнейших клиентов Сергей Бабаян. — В нашем решении, аналогов которому нет на рынке, в полной мере учтены все эти требования. Для Сбербанка очень важно оставаться на связи с клиентом и быть готовым в любой момент решить все его вопросы. Новая технология позволяет нашим менеджерам быть всегда рядом с клиентом и демонстрировать первоклассный сервис».

Андрей Гусельников
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