Преподаватели разделились на богатых и бедных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Преподаватели в Москве и на Ямале зарабатывают больше, чем в остальных российских регионах. Зауралье, напротив, оказалось в конце списка. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг.

В тройку регионов-лидеров вошли Москва, Чукотский автономный округ и Ямало- Ненецкий автономный округ. Там около половины всех преподавателей школ, техникумов и вузов имеют зарплату больше 50 тысяч рублей.

Такие уральские регионы, как Тюменская область (13 место), Свердловская область (24 место) и Челябинская область (31 место), а также Пермский край (35 место) расположились в середине списка. Зауралье оказалось на 70-м месте из 86. В Курганской области, выяснили исследователи, лишь два процента учителей имеют зарплату 50 и более тысяч рублей, а 42% преподавателей зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Отметим, в январе президент РФ Владимир Путин посоветовал министру просвещения Ольге Васильевой обратить внимание на зарплату учителей, которая не должна быть ниже средней по экономике региона, напоминает «Ридус».