Новости кризиса 26 марта: ипотека по 12%, убытки бизнеса, доходы бюджета от нового налога

Бюджет РФ пополняется за счет нового налога, а промышленники терпят убытки из-за курса валют Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара за последние сутки незначительно снизился, по состоянию на вечер 26 марта он составил 77,63 рубля (-0,78%). Курс евро сохранился практически на прежнем уровне — 85,12 рубля (+0,03%). При этом цена на нефть марки Brent поднялась до 27,19 доллара за баррель (+0,26%).

Что происходит в России

При падении курса рубля больше всего пострадают все виды обрабатывающей промышленности в России. Аналитики из Высшей школы экономики посчитали, что потери отрасли составят 15%. Убыточными станет производство текстиля, легковых и грузовых автомобилей, электрооборудования, а также — колбас, кофе и кормов для животных.

В этих условиях АвтоВАЗ с 1 апреля поднимает цены на все свои модели. В среднем «Лады» подорожают на 1%, сообщает «Российская газета». Официально причины не называются, но дилеры считают эту меру плановой.

Налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн рублей, который в своем обращении к нации предложил ввести президент России Владимир Путин, вводится бессрочно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такая мера затронет более половины всех вкладов, но принесет в бюджет России до 113 миллиардов рублей, посчитал Forbes. Сложности может вызвать то, что у многих деньги хранятся в разных банках и для межбанковских расчетов потребуется создать единую базу данных по вкладам.

Правительство поддержит предпринимателей, которые из-за кризиса не могут платить зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает РБК, для этих целей бизнесменам на полгода предоставят кредиты со ставкой 0%.

Что происходит в мире

Китай решил воспользоваться снижением цены на нефть и пополнить свои стратегические запасы. Рекордные 1,6 млн тонн с поставкой в течение следующих четырех недель Пекин закупил у России, сообщает ТАСС.

В США зафиксирован рекордный рост числа заявок на пособие по безработице. За неделю за помощью правительства обратились 3,28 млн человек, пишет «Интерфакс».

Что будет дальше

Ипотечные кредиты для россиян продолжат дорожать, хотя Центробанк и сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют в 2020 году увеличение ставок по ипотеке до 12%. Правда, такой сценарий аналитики называют вероятным лишь при отсутствии новых договоренностей по ОПЕК+, падении среднегодовой цены на нефть и увеличении ключевой ставки до 10%.

Вместе с нефтью падает и цена на алюминий. На Лондонской бирже металл подешевел до 1536 долларов за тонну (минимум за четыре года). В дальнейшем его цена упадет ниже кризисного уровня 2015 года, а сотрудников заводов будут отправлять в принудительный отпуск, считают эксперты.

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.