Терапевт Ярцева назвала запрещенный способ охлаждения в жару

28 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Врач Ирина Ярцева посоветовала не употреблять ледяную воду в жару Фото: Размик Закарян © URA.RU В жаркую погоду россиянам не стоит пить ледяную воду и увлекаться холодными алкогольными напитками. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Не надо пить ледяную воду. И не нужно пить холодный алкоголь. Это приведет к еще большему обезвоживанию. Алкоголь стимулирует выведение почками мочи, учащает сердцебиение. При дыхании начинает испаряться больше влаги, поэтому нужно пить еще больше воды. Ледяная вода — это перебор и с обливаниями также надо быть аккуратными», — сказала Ирина Ярцева. Терапевт отметила, что человек может получить переохлаждение. «Когда человек влажный, потный зашел с улицы и встал под кондиционер, то, конечно, будет переохлаждение. При контрастном душе тоже надо быть аккуратными. Не все привыкшие к такому. Так можно посадить организм. Желательно делать плавные переходы. Это не обязательно должен быть ледяной душ. Можно воду сделать более прохладной, чем обычно», — объяснила врач. Ранее специалист Росгидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам рекордную жару. Синоптики отмечают, что температура будет выше нормы примерно на 10 градусов. Диетолог Елена Соломатина рассказала URA.RU, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В жаркую погоду россиянам не стоит пить ледяную воду и увлекаться холодными алкогольными напитками. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Не надо пить ледяную воду. И не нужно пить холодный алкоголь. Это приведет к еще большему обезвоживанию. Алкоголь стимулирует выведение почками мочи, учащает сердцебиение. При дыхании начинает испаряться больше влаги, поэтому нужно пить еще больше воды. Ледяная вода — это перебор и с обливаниями также надо быть аккуратными», — сказала Ирина Ярцева. Терапевт отметила, что человек может получить переохлаждение. «Когда человек влажный, потный зашел с улицы и встал под кондиционер, то, конечно, будет переохлаждение. При контрастном душе тоже надо быть аккуратными. Не все привыкшие к такому. Так можно посадить организм. Желательно делать плавные переходы. Это не обязательно должен быть ледяной душ. Можно воду сделать более прохладной, чем обычно», — объяснила врач. Ранее специалист Росгидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам рекордную жару. Синоптики отмечают, что температура будет выше нормы примерно на 10 градусов. Диетолог Елена Соломатина рассказала URA.RU, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии.